Sainsbury bondit de 11,38% à 328,25 pence sur la place de Londres, dans le sillage de spéculations quant à un éventuel rachat. Le groupe britannique de supermarchés susciterait en effet l’intérêt de sociétés de private equity, notamment Apollo, selon les informations rapportées dimanche par le Sunday Times. Des offres dépassant les 7 milliards de livres sterling (environ 8,15 milliards d’euros) pourraient être lancées, a ajouté le média. Le secteur des supermarchés suscite décidément bien des convoitises actuellement.



La semaine dernière, Morrison, le quatrième distributeur britannique, a accepté l'offre de rachat de la société américaine de capital-investissement, CD&R, pour 285 pence par action en cash, ce qui valorise le groupe à environ 7 milliards de livres sterling.



De ce fait, Morrisons a rejeté l'offre de Fortress, pourtant acceptée initialement le 6 août après que le montant proposé ait été relevé de 254 pence par action à 270, plus 2 pence de dividende spécial



" Sainsbury's est indéniablement une bonne cible pour les fonds de capital-investissement, avec un parc de magasins considérable ", a commenté Neil Wilson, chief market analyst chez Markets.com.



" La société possède plus de 10 milliards de dollars d'actifs immobiliers, soit bien plus que sa capitalisation boursière actuelle ", a ajouté l'expert.



De son côté, UBS a réitéré, en première approche, sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 300 pence sur le titre Sainsbury. Le broker considère que le dossier est clairement attractif.