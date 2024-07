J Sainsbury : La valeur du jour en Europe Sainsbury's confirme ses prévisions financières

Le 02 juillet 2024 à 11:04 Partager

A la Bourse de Londres, Sainsbury's se replie de 4,01% à 247,60 pence. Le deuxième groupe britannique de supermarchés a maintenu ses prévisions financières annuelles et fait état, au titre de son premier trimestre, d'une hausse de 4,8% des ventes de ses produits d'épiceries sur la période au 22 juin. En revanche, les mauvaises conditions météorologiques ont eu un impact négatif sur les ventes des produits non alimentaires, en recul de 4,3% et de 6,2% pour la filiale Argos.



"Nous sommes satisfaits de notre performance en matière d'épicerie, qui bat le marché, et des premiers progrès que nous réalisons dans le cadre de notre plan "Sainsbury's next level". Nous gagnons du terrain sur nos concurrents tous les mois depuis 15 mois, car de plus en plus de gens choisissent Sainsbury's pour leurs gros achats hebdomadaires", a déclaré le directeur général Simon Roberts.



Ce dernier déclare à propos des performances d'Argos : ""Les ventes d'Argos ont baissé par rapport à une période comparative particulièrement forte, avec des ventes saisonnières nettement inférieures et une demande d'électronique grand public plus faible, notamment dans le domaine des jeux. "



"La stratégie " Next Level " permet une surperformance de l'épicerie, compensée par la faiblesse des ventes de produits alimentaires", résume UBS qui reste à l'Achat sur la valeur. Selon le broker, la forte performance de l'épicerie conforte sa vision sur une augmentation des marges à moyen terme.



Côté perspectives, le groupe a confirmé prévoir un bénéfice d'exploitation sous-jacent annuel compris entre 1,01 milliard et 1,06 milliard de livres, soit une croissance de 5% à 10%.