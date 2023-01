J Sainsbury et Just Eat s'associent pour la livraison de produits d'épicerie

(Alliance News) - La plateforme de livraison de nourriture Just Eat Takeaway.com NV a annoncé lundi un partenariat avec J Sainsbury PLC pour la livraison de produits d'épicerie au Royaume-Uni.

Le partenariat sera lancé avec plus de 175 magasins Sainsbury's d'ici la fin du mois de février dans des endroits tels que Londres, Edimbourg et Bristol. Just Eat prévoit de déployer le service dans davantage de villes au cours de l'année 2023.

Grâce à ce contrat, les clients de Just Eat auront accès à des milliers de produits, y compris des produits de la marque propre de Sainsbury, à livrer, indique Just Eat.

Just Eat vise à livrer les produits de Sainsbury's aux clients en moins de 30 minutes.

Les actions Sainsbury's étaient en hausse de 0,8% à 242,90 pence chacune à Londres lundi matin, tandis que les actions Just Eat étaient en baisse de 2,6% à 2 129,00 pence chacune.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.