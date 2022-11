L'entreprise britannique Asda renoue avec la croissance de ses ventes grâce à sa gamme de produits économiques.

Le groupe, troisième épicier britannique après les leaders du marché Tesco et Sainsbury's, a déclaré vendredi que ses ventes à périmètre constant, hors carburant, ont augmenté de 4,7% au cours des trois mois au 30 septembre, son troisième trimestre fiscal, après avoir baissé de 1,9% au deuxième trimestre.

Le résultat est sa plus forte performance trimestrielle depuis le premier trimestre de 2021.

Le revenu total, hors carburant, s'est élevé à 5,2 milliards de livres (6,1 milliards de dollars) pour la période.

Les Britanniques sont aux prises avec la hausse du coût de la vie qui ne montre aucun signe d'apaisement. Avec un taux d'inflation de 10,1 %, le plus haut depuis 40 ans, et une confiance des consommateurs proche du plus bas niveau jamais enregistré, ils cherchent à faire des économies.

Les supermarchés vendent davantage de produits de marque propre, qui sont généralement moins chers que les produits de marque. Les ventes des gammes de produits de marque propre les moins chers explosent.

Asda, détenu depuis l'année dernière par les frères Mohsin et Zuber Issa et la société de capital-investissement TDR Capital, a lancé sa gamme "Just Essentials" en mai.

Au troisième trimestre, elle a élargi la gamme à 270 produits, y compris les produits de base des placards tels que le riz, les pâtes, les tomates en boîte et le thon.

Citant les données industrielles de l'entreprise d'études de marché Kantar, Asda a déclaré que 10 millions de personnes ont fait des achats dans la gamme au cours du trimestre, avec 400 000 acheteurs passant d'autres supermarchés au groupe.

Les données de Kantar montrent actuellement qu'Asda est le groupe qui connaît la croissance la plus rapide parmi les quatre grands supermarchés traditionnels de Grande-Bretagne, qui comprennent également Morrisons.

Asda, qui est présent dans plus de 600 magasins et en ligne, a également bloqué les prix de 250 produits "préférés des familles" pour le reste de l'année, et a lancé un nouveau programme de fidélité.

"Les pressions financières sur les familles à travers le Royaume-Uni (s'aggravent) et elles se tournent vers nous pour obtenir de l'aide", a déclaré Mohsin Issa.

Pour Noël, Asda lance 740 nouveaux produits et recrute jusqu'à 6 000 travailleurs temporaires.

La semaine dernière, Sainsbury's a battu les estimations des résultats du premier semestre et a maintenu ses perspectives de bénéfices pour l'année entière.

En octobre, Tesco a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

(1 $ = 0,8491 livre)