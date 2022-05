L'industrie porcine britannique en difficulté demande à Tesco d'intervenir

L'association professionnelle de l'industrie porcine britannique a déclaré jeudi à Tesco, le plus grand groupe de supermarchés du pays, qu'il devait faire davantage pour soutenir les producteurs en difficulté ou risquer de perdre sa base d'approvisionnement en porc britannique.

Dans une lettre ouverte adressée au directeur général de Tesco, Ken Murphy, le président de la National Pig Association (NPA), Rob Mutimer, a déclaré que le détaillant, étant donné sa taille, était dans une position unique pour agir afin d'empêcher la "destruction du secteur porcin britannique".

M. Mutimer a déclaré que les producteurs de porcs britanniques étaient actuellement confrontés à des pertes sans précédent alors que les coûts de production s'envolent en raison des prix record des aliments pour porcs sur fond de hausse des prix du blé causée par la guerre en Ukraine.

Il a fait remarquer qu'il en coûte actuellement de 203 à 216 pence par kg pour produire un porc, mais que le prix moyen du porc reste inférieur à 170 pence par kg, ce qui signifie que de nombreux producteurs perdent des dizaines de milliers de livres chaque semaine.

Il a déclaré que les plus petits rivaux de Tesco - Sainsbury's, Asda, Morrisons, Aldi, the Co-op, Marks & Spencer et Waitrose - payaient davantage leurs fournisseurs pour le porc britannique. Cependant, il a déclaré que Tesco, qui détient une part de plus de 27 % du marché de l'épicerie britannique, devait faire davantage.

"Si aucune mesure n'est prise maintenant et qu'un prix équitable n'est payé, il n'y aura plus d'industrie porcine nationale pour répondre aux demandes de vos acheteurs", a déclaré M. Mutimer à M. Murphy.

En réponse, Tesco a déclaré qu'il reconnaissait la gravité de la situation à laquelle les éleveurs de porcs britanniques étaient confrontés et a travaillé en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour comprendre ce qu'il pouvait faire de plus pour soutenir le secteur.

"Grâce aux modèles d'achat que nous avons déjà mis en place, nos fournisseurs ont augmenté les paiements aux agriculteurs de 3,4 millions de livres (4,2 millions de dollars) depuis mars 2022", a déclaré un porte-parole de Tesco.

"Cependant, nous aimerions faire plus et nous travaillons activement avec nos fournisseurs sur un plan de paiement encore amélioré pour soutenir les agriculteurs à court terme."

Le mois dernier, Tesco a fait état d'un bond de 36 % de son bénéfice pour 2021-22, mais a mis en garde contre une baisse pour cet exercice, l'inflation galopante faisant pression sur le groupe de supermarchés comme sur ses clients. (1 $ = 0,8087 livre) (Reportage de James Davey ; Rédaction de Marguerita Choy et Richard Pullin)