Le FTSE 100 poursuit son ascension vers un niveau presque record

(Alliance News) - Le FTSE 100 a ouvert près de son record de clôture historique lundi matin, alors que des données meilleures que prévu sur le PIB britannique et des déclarations commerciales encourageantes de certaines sociétés cotées à Londres ont remonté le moral des investisseurs.

"Alors que les consommateurs britanniques ont fait preuve d'un grand sens de la dépense pendant la période de Noël et que le pays semble avoir plus de chances d'échapper à une récession en 2022, les vagues d'optimisme ont déferlé sur le marché londonien", a déclaré Susannah Street chez Hargreaves Lansdown.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 15,25 points, soit 0,2 %, à 7 859,32. Le FTSE 250 était en hausse de 40,75 points, soit 0,2 %, à 19 993,59, tandis que l'AIM All-Share était en baisse de 1,79 point, soit 0,2 %, à 862,81.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 786,52, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,1% à 17 453,22, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 13 793,62.

Les échanges risquent d'être modérés lundi, car New York sera fermé pour cause de vacances.

L'économie britannique a défié les attentes et a affiché une croissance marginale en novembre, selon les chiffres officiels de vendredi.

Le produit intérieur brut britannique a augmenté de 0,1 % en glissement mensuel en novembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance non révisée de 0,5 % enregistrée en octobre. Cependant, on s'attendait à ce que l'économie se contracte de 0,2 % en novembre, selon le consensus cité par FXStreet.

Le PIB a été aidé par le début de la Coupe du monde de football, qui a stimulé les secteurs liés à la consommation, a expliqué l'Office for National Statistics.

Les dernières données publiées lundi par Rightmove indiquent une plus grande stabilité de l'économie britannique car, après deux mois de baisse, le prix moyen des biens immobiliers à vendre au Royaume-Uni a augmenté de 0,9 % en janvier.

Le prix moyen d'une propriété mise en vente sur le marché est passé à 362 438 GBP en janvier, soit une hausse de 0,9 % par rapport aux 359 137 GBP de décembre. Rightmove a déclaré qu'il s'agissait de la plus forte augmentation à cette période de l'année depuis 2020.

"Après les derniers mois incertains du marché en 2022, cette saisonnalité familière est un signe provisoire de stabilité... Il est encore tôt, mais c'est un début d'année plus encourageant que ce que beaucoup avaient prévu", a commenté Rightmove.

La livre était cotée à 1,2208 USD tôt lundi à Londres, stable par rapport à 1,2209 USD à la clôture vendredi, abandonnant un gain antérieur.

À Londres, J Sainsbury a augmenté de 0,4 % après que l'application de livraison de nourriture Just Eat Takeaway a annoncé un partenariat avec la chaîne de supermarchés pour la livraison de produits d'épicerie au Royaume-Uni.

Le partenariat sera lancé dans plus de 175 magasins Sainsbury's d'ici la fin du mois de février. Grâce à ce contact, les clients de Just Eat auront accès à des milliers de produits, y compris des produits de la marque Sainsbury's, pour la livraison.

Les actions de Just Eat ont baissé de 2,2 %.

Dans le FTSE 250, Rotork a chuté de 2,1 %, RBC ayant réduit le fabricant d'équipements de contrôle des flux industriels de " surperformance " à " performance sectorielle ".

L'investisseur immobilier en soins primaires Assura a baissé de 1,7 %. La société a déclaré qu'elle possédait un portefeuille de 607 propriétés avec un loyer annualisé de 141,6 millions de livres sterling à la fin de 2022.

Cependant, Assura a noté que son rendement initial net au 31 décembre était de 4,86 %. Elle a expliqué que cela représentait une réduction de 7 % de la valeur de son portefeuille qui, à la fin de 2022, s'élevait à 2,7 milliards de GBP.

Ailleurs à Londres, Petra Diamonds a baissé de 7,2 %. Le mineur de diamants a déclaré que sa production totale de diamants a connu une baisse à deux chiffres au cours du premier semestre de son exercice financier.

Au cours des six mois qui se sont terminés le 31 décembre, la production de diamants a baissé de 21 % pour atteindre 1,4 million de carats en raison de teneurs inférieures à la mine de Cullinan, d'une baisse des tonnes extraites à la mine de Finsch et de suspensions de production aux mines de Williamson et de Koffiefontein.

Par conséquent, le revenu intermédiaire s'est élevé à 212,1 millions USD, soit une baisse de 20 % par rapport aux 264,7 millions USD de l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, Petra Diamonds a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la production de la mine de Cullinan souffre pour le reste de l'exercice 2023 et de l'année financière 2023. Néanmoins, la société s'est dite "prudemment optimiste" en raison de la résilience attendue du marché des produits de luxe, parallèlement à l'assouplissement des restrictions de fermeture en Chine.

Dans les actions européennes lundi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2%.

L'euro s'est établi à 1,0818 USD tôt lundi à Londres, stable par rapport à 1,0820 USD à la clôture vendredi. Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 128,37 JPY, en hausse par rapport à 127,85 JPY.

Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank, a qualifié le yen japonais de "monnaie la plus excitante du moment".

Elle a expliqué que la semaine dernière, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans, qui est contrôlé par la Banque du Japon et qui ne devrait pas dépasser le plafond de 0,50 %, a dépassé ce niveau, "laissant entendre que la BoJ, qui achète pratiquement tous les JGB à 10 ans disponibles sur le marché, a du mal à maintenir le contrôle des rendements obligataires."

En conséquence, selon M. Ozkardeskaya, de nombreux traders s'attendent à ce que la politique de contrôle de la courbe des taux soit abandonnée lorsque la BoJ se réunira cette semaine.

"Si c'est le cas", poursuit Ozkardeskaya, "nous verrons probablement les rendements des JGB à 10 ans s'emballer, le yen poursuivre sa remontée et la BoJ contrainte de réajuster ses taux au plus vite."

En Asie, lundi, l'indice japonais Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,1 %. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 1,0 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a terminé à plat. Le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en hausse de 0,8 %.

La croissance économique de la Chine pour 2022 devrait être parmi les plus faibles depuis quatre décennies, après la double crise de la pandémie et des problèmes immobiliers, ont déclaré les analystes avant la publication des chiffres officiels mardi.

Dix experts interrogés par l'AFP prévoient une hausse moyenne de 2,7% en glissement annuel du produit intérieur brut de la deuxième économie mondiale, un net recul par rapport à la croissance de plus de 8% enregistrée par la Chine en 2021.

Pékin s'était fixé un objectif de croissance d'environ 5,5% pour 2022, mais celui-ci a été mis à mal par la politique gouvernementale du "zéro-covid", qui a freiné l'activité manufacturière et la consommation.

Aux États-Unis, vendredi, Wall street a terminé en hausse, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,3 %, le S&P 500 en hausse de 0,4 % et le Nasdaq Composite en hausse de 0,7 %. Les marchés financiers américains sont fermés lundi pour le jour férié Martin Luther King Day.

Le pétrole Brent était coté à 84,48 USD le baril à l'aube à Londres lundi, en légère baisse par rapport à 84,80 USD vendredi soir. L'or était coté à 1 911,45 USD l'once, stable par rapport à 1 911,40 USD.

Toujours à venir lundi, le mineur Rio Tinto, membre du FTSE 100, publiera une déclaration commerciale à 2130 GMT.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

