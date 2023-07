J Sainsbury plc figure parmi les leaders britanniques de la distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution alimentaire (98,6%) : détention, au 05/03/2022, de 809 magasins de proximité et de 598 supermarchés (enseigne Sainsbury's) implantés au Royaume Uni. Le groupe développe également des activités de distribution en ligne et en magasins de vêtements, de produits de grande consommation et d'articles de maison (détention de 728 magasins sous l'enseigne Argos et de 3 magasins sous l'enseigne Habitat) ; - prestations de services bancaires (1,4%) : vente de cartes de crédit, de produits d'assurance, de crédits personnels, etc. au travers de Sainsbury's Bank. La quasi-totalité du CA est réalisée au Royaume Uni et en Irlande.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire