Les Britanniques se méfient des dépenses discrétionnaires en épicerie à Noël -NielsenIQ

Il a déclaré que les ventes totales en valeur ont augmenté de 7,6 % au cours des quatre semaines jusqu'au 3 décembre en glissement annuel, masquant une baisse des volumes lorsqu'on tient compte de l'inflation.

"Avec une inflation alimentaire à deux chiffres, les consommateurs dépenseront plus pour acheter moins à Noël", a déclaré Mike Watkins, responsable britannique de l'analyse des détaillants et des entreprises chez NielsenIQ.

Il a ajouté que les consommateurs gaspillent moins de nourriture, achètent moins d'articles mais visitent les magasins plus souvent et profitent des économies proposées par les programmes de fidélité des détaillants.

Les acheteurs peuvent économiser un tiers de l'augmentation du prix d'un panier type en achetant des marques de distributeurs, des articles moins chers ou des emballages de taille différente, a ajouté M. Watkins.

Le chercheur a souligné une augmentation de la croissance en valeur pour des catégories telles que les produits laitiers, en hausse de 13,9 %, les produits surgelés, en hausse de 11,9 % et les boissons gazeuses, en hausse de 10 %.

Il a également noté une hausse de 12,7 % en valeur et de 3,6 % en volume des ventes de chips et de snacks, à laquelle les célébrations de la Coupe du monde de football ont probablement contribué.

Cependant, les ventes de bières, de vins et de spiritueux ont baissé de 1,5 % et de 3,6 % en valeur et en volume, reflétant la comparaison avec le début de la variante Omicron de COVID-19 l'année dernière qui a stimulé la boisson sur le marché intérieur.

Faisant écho aux données de son concurrent Kantar la semaine dernière, NielsenIQ a déclaré que les discounters Aldi UK et Lidl GB étaient les plus performants avec une croissance des ventes de 12,4% et 12,9% respectivement sur les 12 semaines au 3 décembre.

Les ventes du leader du marché Tesco ont augmenté de 6,5 %, celles de Sainsbury de 6,6 % et celles d'Asda de 7,7 %. Cependant, les ventes de Morrisons ont chuté de 3,3 %.

NielsenIQ a déclaré que la part du marché de l'épicerie en ligne est restée à 11,3 %, contre 12,3 % à la même époque l'année dernière.