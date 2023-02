Les supermarchés britanniques face à leurs démons allemands du discount

Et le balayage des supermarchés par les discounters a encore de beaux jours devant lui, selon les responsables du secteur. Le PDG d'Aldi UK, Giles Hurley, s'est engagé à pratiquer les prix les plus bas de Grande-Bretagne "quoi qu'il arrive".

Cela oblige les principaux acteurs britanniques - le leader du marché Tesco, Sainsbury's, Asda et Morrisons - à réduire davantage leurs coûts afin de pouvoir maintenir les prix et s'accrocher aux acheteurs qui ont été touchés par la crise du coût de la vie.

"Rien qu'au cours de la période de Noël, les acheteurs ont transféré 58 millions de livres (70 millions de dollars) (d'achats) de Tesco et Sainsbury's à Lidl", a déclaré Ryan McDonnell, PDG de Lidl GB, à Reuters.

"Cela ne vient pas seulement des clients qui visitent les nouveaux magasins".

Les discounters se sont avérés les grands gagnants de la période des fêtes, attirant les acheteurs de tous les groupes traditionnels, les ventes d'Aldi et de Lidl en décembre ayant augmenté de 26 % et 25 % respectivement.

Le duo allemand s'est déjà emparé de plus de 16 % du marché britannique à eux deux, mais les analystes, les universitaires et les dirigeants de l'industrie alimentaire s'attendent à ce que ce chiffre double d'ici dix ans, car ils dépensent des centaines de millions de livres pour se développer.

Aldi vise 1 200 magasins britanniques d'ici 2025, contre 990 actuellement, et Lidl vise 1 100, contre plus de 950.

Les opérateurs historiques britanniques ont du mal à faire face à la concurrence, en partie à cause de l'ampleur des deux nouveaux venus, qui sont à eux deux présents dans plus de 30 pays, dont les États-Unis, où Aldi, en particulier, prospère.

La taille des discounters garantit de meilleures conditions lors de la négociation des accords avec les fournisseurs, tandis qu'ils sont également en mesure d'adopter une vision à plus long terme des bénéfices, car ils sont privés et n'ont pas à se soucier du rendement des actionnaires ou du cours des actions.

Les discounters détiennent plus d'un tiers du secteur des supermarchés dans des pays comme l'Allemagne, la Pologne, le Danemark et la Norvège et le paysage commercial britannique est susceptible de suivre cet exemple.

"Le Royaume-Uni s'inspirera de ce qu'ont fait de nombreux pays européens", a déclaré à Reuters Leigh Sparks, professeur d'études sur le commerce de détail à l'université de Stirling en Écosse.

Aldi UK, propriété d'Aldi Sud, est désormais le quatrième épicier de Grande-Bretagne avec une part de marché de 9,2 %, selon le chercheur Kantar, tandis que Lidl, qui fait partie du groupe Schwarz, est sixième avec 7,1 %.

PRESSIONS SUR LES PRIX

Tesco et Sainsbury's ont déjà réagi en supprimant les comptoirs de viande, de poisson et de charcuterie en magasin et en remplaçant un grand nombre d'employés aux caisses par diverses formes d'automatisation.

Ces mesures reflètent les leçons tirées de la crise financière de 2008, lorsqu'Aldi et Lidl ont décroché un pied en Grande-Bretagne en réussissant à maintenir des prix bas sur leur gamme de 2 000 produits, essentiellement de marque propre, contre 30 000 à 40 000 pour les grands supermarchés.

Alors que la Grande-Bretagne est au bord de la récession et que l'inflation des prix alimentaires dépasse les 15 %, les acteurs traditionnels se battent cette fois-ci. Si l'écart de prix avec les discounters reste important - de 14 à 18 % pour un panier de 45 articles selon Which ? - il s'est réduit au cours des dernières années.

Tesco et Sainsbury's s'alignent désormais sur les prix d'Aldi sur des centaines d'articles clés et utilisent des programmes de fidélisation de la clientèle, tout en acceptant une baisse des bénéfices pour maintenir les prix bas.

"Nous sommes dans la position de valeur la plus forte que nous ayons connue depuis de nombreuses années", a déclaré le mois dernier Ken Murphy, PDG de Tesco, tandis que Simon Roberts, PDG de Sainsbury's, a déclaré qu'il augmentait les prix dans une moindre mesure que tous ses principaux concurrents.

Certains investisseurs affirment que le pire de la douleur est derrière les acteurs traditionnels et que les rendements de dividendes de près de 5 % chez Tesco et Sainsbury's en font des investissements solides.

"Ils versent des dividendes attrayants, leurs activités sont beaucoup plus simples qu'avant et ils génèrent beaucoup de liquidités, c'est ce qui les attire", a déclaré un des 50 principaux actionnaires des deux entreprises.

(Graphique : Aldi, Lidl gagnent des parts de marché, https://www.reuters.com/graphics/UK-GROCERS/UK-GROCERS/gkvlwdexdpb/graphic.jpg

RE-BASING ?

Des cadres du secteur, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que la poursuite de l'ascension d'Aldi et de Lidl est inexorable.

"La seule question est de savoir qui cède la part et à quel moment cela devient problématique pour un ou plusieurs des acteurs", a déclaré à Reuters un vétéran du secteur.

"À un moment donné, il finira par y avoir une forme de repositionnement ou de consolidation de l'industrie parce que la quantité d'espace mis en place est supérieure à l'augmentation de la demande."

Le propriétaire de Costcutter, Bestway, a acquis une participation de 4,5 % dans Sainsbury's, mais affirme qu'il ne prévoit pas de rachat. Le fonds souverain du Qatar en détient 14,3 %.

Alors qu'en 2019, les autorités britanniques de la concurrence ont bloqué le projet de rachat d'Asda par Sainsbury, le paysage est désormais différent, Aldi devançant Morrisons selon la mesure de Kantar.

"Personne ne va sortir Tesco, mais à un moment donné, quelqu'un pourrait sortir Sainsbury's", a déclaré le vétéran du secteur.

(1 $ = 0,8273 livre)