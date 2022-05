Les ventes de l'entreprise britannique Asda chutent de 9,2% au premier trimestre

Asda, dont le siège est à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, a déclaré que les ventes à périmètre constant, hors carburant, du premier trimestre clos le 31 mars, ont baissé de 9,2 % en glissement annuel, après avoir baissé de 2,9 % au quatrième trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires total, hors carburant, s'est élevé à 4,64 milliards de livres (5,84 milliards de dollars).

En raison de la fermeture du premier trimestre de l'année dernière, davantage de repas ont été consommés à la maison et davantage de vêtements et de marchandises générales ont été achetés dans les supermarchés, les magasins non essentiels étant fermés.

Les ventes au cours du trimestre de l'année dernière ont également bénéficié de la précocité des vacances de Pâques.

Asda, qui talonne les leaders du marché Tesco et Sainsbury's en termes de ventes annuelles, appartient depuis l'année dernière aux frères Mohsin et Zuber Issa et à la société de capital-investissement TDR Capital.

Le mois dernier, Tesco et Sainsbury's ont tous deux averti de la baisse de leurs bénéfices cette année, dans un contexte d'aggravation de la crise du coût de la vie.

Les données mensuelles sur les ventes du secteur ont montré qu'Asda est moins performant que ses grands rivaux.

Asda a déclaré avoir investi plus de 90 millions de livres dans une nouvelle gamme de produits de valeur "Just Essentials" et dans la réduction des prix de 100 produits clés.

Le groupe est sans PDG depuis le départ abrupt de Roger Burnley en août. En novembre, le nouveau président Stuart Rose a déclaré que la nomination d'un PDG était une priorité.

Jeudi, Asda a déclaré que Ken Towle, ancien cadre de Tesco, avait rejoint l'entreprise en tant que directeur de la vente au détail.

(1 $ = 0,7950 livre)