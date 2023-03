Sainsbury's achète le portefeuille Sainsbury's Reversion de Supermarket Income

(Alliance News) - J Sainsbury PLC a déclaré mardi avoir convenu d'un prix pour l'acquisition du Sainsbury's Reversion Portfolio de Supermarket Income REIT PLC, qui est détenu dans les véhicules d'investissement Highbury et Dragon.

Le supermarché londonien a indiqué qu'il avait échangé des contrats pour l'achat de la participation de 51 % de Supermarket Income dans Highbury and Dragon pour 430,9 millions de livres sterling.

Sainsbury's détient une participation de 49 % dans le portefeuille depuis sa création en 2000.

À la suite de l'achat, Sainsbury's acquerra la pleine propriété de 21 des 26 biens immobiliers du portefeuille SRP, qui continueront à être exploités en tant que supermarchés Sainsbury's, tandis que les cinq magasins restants seront vendus par Sainsbury's.

La société a conclu des baux de 15 ans pour quatre des magasins, tandis que Supermarket Income conserve une option pour acquérir les quatre magasins en vertu de baux de 15 ans pour un montant de 28,3 millions de livres sterling.

La transaction, qui devrait être finalisée le 17 mars, sera payée en trois tranches, la première, d'un montant de 279,3 millions de livres sterling, étant due le 17 mars.

La deuxième tranche de 116,9 millions de GBP sera versée le 10 juillet, et la troisième tranche de 34,7 millions de GBP est subordonnée à la vente des cinq magasins restants par Sainsbury's.

Supermarket Income a déclaré qu'il utiliserait le produit de la vente pour réduire ses facilités de crédit existantes.

Ben Green, directeur d'Atrato Capital Ltd, le conseiller en investissement de Supermarket Income, a déclaré : "Cet investissement a été très rentable pour nos actionnaires et constitue une nouvelle preuve de la solidité et de la valeur à long terme des biens immobiliers du secteur de l'épicerie au Royaume-Uni.

Les actions de Sainsbury's ont augmenté de 0,3 % à 255,00 pence chacune à Londres mardi après midi, tandis que les actions de Supermarket Income REIT ont augmenté de 1,8 % à 87,15 pence chacune.

