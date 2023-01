Sainsbury's affirme que les fizz et les friteuses font grimper les ventes de Noël

(Alliance News) - J Sainsbury PLC's a déclaré que le volume de ses ventes de produits d'épicerie a surpassé celui du marché au cours de son troisième trimestre financier, tandis que la branche non alimentaire Argos a enregistré des performances "exceptionnelles" pendant la période de Noël.

"Les ventes de produits technologiques ont été particulièrement fortes, grâce à une meilleure disponibilité et à une activité promotionnelle à l'approche de la Coupe du monde de football. Les catégories de produits ménagers ont enregistré de bonnes performances, les clients ayant acheté des articles permettant d'économiser de l'énergie, tels que des friteuses et des séchoirs à linge chauffants, et les produits de la marque Habitat ont enregistré de meilleures performances dans le domaine de la maison et du mobilier", a déclaré Sainsbury's.

Au cours des six semaines au 7 janvier, les ventes au détail totales, hors carburant, ont augmenté de 7,1 % en glissement annuel. Elles ont augmenté de 9,6 % par rapport à trois ans plus tôt. Les ventes d'épicerie à elles seules ont également grimpé de 7,1 % en glissement annuel au cours de la période de six semaines et ont augmenté de 15 % par rapport à la période antérieure au virus. Les ventes de marchandises générales, qui comprennent Argos, ont augmenté de 7,4 % par rapport à l'année précédente, mais ont diminué de 2,2 % par rapport à il y a trois ans.

Au cours des 16 semaines au 7 janvier, le troisième trimestre de la société basée à Londres, les ventes au détail ont augmenté de 5,2 % par rapport à l'année précédente et de 6,7 % par rapport à la période pré-pandémique. Les ventes de produits d'épicerie ont augmenté de 5,6 % par rapport à l'année précédente et de 13 % par rapport à trois ans auparavant. Les ventes de marchandises diverses ont augmenté de 4,6 % sur un an, mais ont baissé de 6,9 % par rapport à la période pré-pandémique.

"Nous avons offert le meilleur Noël possible à nos clients, car des millions de ménages ont géré leur budget différemment, en organisant à nouveau des rassemblements plus importants et en se faisant plaisir à la maison. Les clients ont fait leurs courses tôt, achetant des friandises de Noël et du fizz plus d'une fois, et ont cherché les bonnes affaires, profitant du Black Friday et d'autres offres saisonnières. Argos a proposé un bon rapport qualité-prix et, alors que les grèves ferroviaires et postales ont perturbé le pays, les clients ont apprécié sa fiabilité et sa commodité", a déclaré le directeur général Simon Roberts.

Sainsbury's s'attend maintenant à ce que le bénéfice sous-jacent avant impôts pour l'exercice financier se terminant en mars se situe dans la partie supérieure des prévisions de 630 à 690 millions de GBP. Il s'agirait toutefois d'une baisse par rapport aux 730 millions de GBP enregistrés un an plus tôt.

"Nous prévoyons en outre de générer un flux de trésorerie disponible pour la vente au détail d'environ 600 millions de GBP, ce qui est supérieur à nos prévisions précédentes d'au moins 500 millions de GBP", a déclaré Sainsbury's. Ce chiffre est à comparer à la génération d'un flux de trésorerie disponible de 503 millions GBP au cours de l'exercice 2022.

Sainsbury's publiera ses résultats annuels pour l'exercice se terminant le 4 mars le 27 avril.

Les actions Sainsbury's étaient en baisse de 2,3 % à 240,00 pence chacune mercredi matin à Londres.

