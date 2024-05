Sainsbury's : collaboration dans l'IA avec Microsoft

Microsoft a annoncé vendredi la signature d'un contrat de cinq ans avec Sainsbury's visant à améliorer l'expérience-client de la chaîne de supermarchés britannique ainsi que la productivité de ses employés en magasins.



Le partenariat, qui associera les outils d'IA et d'apprentissage automatique du groupe technologique américain à la base de données du distributeur, vise notamment à accélérer la mise en oeuvre du nouveau plan stratégique 'Next Level' de Sainsbury's.



Aux termes de l'accord, Sainsbury's utilisera les solutions d'IA générative de Microsoft en vue de créer une expérience d'achat plus interactive pour les courses en ligne et améliorer les recherches de ses clients.



Parallèlement, les employés en magasins disposeront, grâce aux applications d'IA, d'informations en temps réel concernant certains processus 'clés' comme les réassortiments en rayons.



Au niveau du siège, le recours aux outils collaboratifs Microsoft 365, à l'IA générative et à l'apprentissage automatique devrait permettre de mieux transformer les opérations, de faciliter la prise de décision et de gagner en efficacité opérationnelle, indiquent les deux groupes.



A la Bourse de Londres, l'action Sainsbury's évoluait sans grande direction (+0,2%) vendredi matin suite à cette annonce.



