(Alliance News) - J Sainsbury PLC a fait état mardi d'une amélioration au premier trimestre, avec des ventes de produits alimentaires en hausse, et sa filiale Argos a également enregistré des résultats positifs.

L'épicier londonien a déclaré qu'au cours des 16 semaines précédant le 24 juin, les ventes au détail totales, hors carburant, ont augmenté de 9,2 % par an. Ce chiffre ne tient pas compte du carburant.

Toujours en excluant le carburant, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 9,8 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes de carburant à elles seules ont chuté de 21 %. Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 11 %, tandis que les ventes de marchandises générales ont progressé de 4,0 %, aidées par une hausse de 5,1 % dans la seule branche Argos. Les ventes de vêtements ont toutefois chuté de 3,7 %.

"Nous mettons toute notre énergie et notre concentration dans la lutte contre l'inflation afin que les clients bénéficient des meilleurs prix lorsqu'ils font leurs achats chez nous, d'autant plus que les budgets des ménages sont plus que jamais sous pression. L'inflation des denrées alimentaires commence à baisser et nous nous engageons pleinement à faire profiter nos clients des économies réalisées", a déclaré le directeur général Simon Roberts.

Sainsbury's a déclaré que la croissance du premier trimestre était "tirée par" les magasins de proximité et les supermarchés, les clients continuant à revenir dans les magasins, ce qui est loin d'être le cas à l'époque de la pandémie.

Sainsbury's a ajouté : "La croissance plus forte des ventes est principalement due à un retour à la croissance des volumes, aidé par une performance particulièrement forte pendant les jours fériés et un temps plus chaud vers la fin du trimestre".

En ce qui concerne l'avenir, Sainsbury's a maintenu ses perspectives inchangées. Elle s'attend à ce que le bénéfice avant impôt sous-jacent se situe entre 640 et 700 millions de livres sterling, contre 690 millions de livres sterling pour l'exercice 2023 et 730 millions de livres sterling pour l'exercice 2022.

En outre, elle prévoit toujours une baisse d'environ 22 % du flux de trésorerie disponible annuel pour la vente au détail, qui devrait atteindre au moins 500 millions de GBP, contre 645 millions de GBP pour l'exercice 2023. Le flux de trésorerie disponible pour la vente au détail était de 503 millions de livres sterling pour l'exercice 2022.

Le dernier exercice de la société s'est terminé le 4 mars.

Sainsbury's publiera ses résultats semestriels pour les 28 semaines se terminant le 16 septembre le 2 novembre.

Les actions de Sainsbury's étaient en baisse de 1,5 % à 270,40 pence chacune dans les premières transactions mardi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.