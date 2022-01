Sainsbury's relève ses perspectives de bénéfices malgré la baisse des ventes de Noël

Le groupe britannique de supermarchés Sainsbury's a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année d'au moins 9 % à la suite de ventes de produits alimentaires plus importantes que prévu à Noël, même s'il n'a pas atteint les résultats exceptionnels qu'il avait prévus pour les fêtes de 2020.

Les supermarchés britanniques ont dû faire face à des comparaisons difficiles par rapport à Noël 2020, où les ventes de nourriture et de boissons avaient explosé en raison des restrictions.

Si les restrictions pour Noël 2021 étaient moins sévères, les supermarchés ont tout de même bénéficié de la nervosité des consommateurs face à la propagation de la variante Omicron qui les a tenus éloignés des bars et des restaurants.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice sous-jacent avant impôts d'"au moins" 720 millions de livres (981,5 millions de dollars) pour l'ensemble de l'exercice 2021-22, contre des prévisions précédentes d'"au moins" 660 millions de livres et de 356 millions de livres pour 2020-21.

Sainsbury's a déclaré que les ventes à périmètre constant du groupe, hors carburant, ont baissé de 4,5 % au troisième trimestre, clos le 8 janvier, en glissement annuel, après avoir baissé de 1,4 % au deuxième trimestre.

Sainsbury's a déclaré que les ventes d'épicerie ont diminué de 1,1% au troisième trimestre en glissement annuel, mais ont augmenté de 6,6% par rapport à la même période en 2019-20, avant que la pandémie n'ait un impact sur le commerce.

"Je suis vraiment heureux de la façon dont nous avons livré pour les clients ce Noël. Plus de gens ont mangé à la maison et nos investissements importants dans la valeur, l'innovation et le service ont conduit à une croissance des parts de marché", a déclaré le PDG Simon Roberts.

Sainsbury's a déclaré que les ventes de marchandises générales ont chuté de 16% en glissement annuel, reflétant une forte performance l'année dernière, une disponibilité limitée dans des domaines de produits clés et une concentration sur les ventes rentables, y compris une activité promotionnelle réduite.

Les ventes de vêtements ont chuté de 2,7 % en glissement annuel. (1 $ = 0,7336 livre) (Reportage de James Davey ; Montage de Kate Holton)