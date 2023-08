Le conseil d'administration de J. Taparia Projects Limited, lors de sa réunion du 12 août 2023, a approuvé la nomination de Sarvesh Manmohan Agrawal (DIN : 08766623) en tant que directeur exécutif supplémentaire. M. Sarvesh M. Agrawal est titulaire d'une licence en chirurgie dentaire du Darshan Dental College. M. Sarvesh M. Agrawal est chirurgien-dentiste de profession et dirige son cabinet dentaire depuis 12 ans. Il est activement engagé dans le commerce, l'importation et l'exportation de céréales et de légumineuses sous le nom commercial de Transglobal Trade Integration depuis 7 ans, où il détient une participation de 50 %.

Il est également directeur de Transglobal Trade Integration Pvt. Ltd. avec une participation de 20 %. La société est engagée dans la franchise principale de La Pinoz Pizza (la chaîne de pizzas à la croissance la plus rapide en Inde) pour l'État du Gujarat et exploite avec succès 95 points de vente.

Il a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des ventes, du marketing, de l'audit et de l'assurance qualité de l'entreprise. Chirayu Agrawal (DIN : 09146970) en tant qu'administrateur non exécutif supplémentaire Administrateur non indépendant, M. Chirayu Agrawal est titulaire d'une licence en commerce de l'université Maharaja Sayajirao. Il travaille activement dans le secteur de l'alimentation et des boissons depuis plus de sept ans.

Il est associé dans plusieurs entreprises qui exploitent plusieurs points de vente de marques renommées telles que The Belgian Waffles Co. et Baked By Ninis. Il est également actionnaire et directeur de Transglobal Trade Integration private limited, qui est la franchise principale de La Pinoz Pizza (la chaîne de pizzas à la croissance la plus rapide en Inde) pour l'État du Gujarat et qui exploite avec succès 95 points de vente sous sa supervision.

Il gère les ventes, le marketing, l'audit et l'assurance qualité de l'entreprise. M. Chirayu Agrawal travaille également à la création de sa propre marque de glaces et de produits mexicains. Ashni Dhrumil Patel (DIN : 10276538) en tant qu'administratrice indépendante non exécutive, Anant Vipin Patel (DIN : 07297521) en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la société avec effet au 12 août 2023 et qui exercera ses fonctions jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale de la société.

Elle est dentiste de profession, travaille à son compte en tant que partenaire de Rajshree Infrastructure et Nandini Realty et possède plus de trois ans d'expérience dans le domaine de la construction. La société a accepté la démission de SANJIT DHAWA (directeur exécutif), Surajit Ghosh (directeur non exécutif et non indépendant), Priyanka Singh (directeur non exécutif et indépendant), Shiwaginee Jaiswal (directeur non exécutif et indépendant), Vaishali Kumari Shaw (directeur non exécutif et indépendant), Sonal Derasari (directeur exécutif) en raison du changement de contrôle et de gestion de la société à compter du 12 août 2023 (après la fermeture des bureaux). Le conseil d'administration de la société a décidé de reconstituer divers comités à la suite de la modification de la composition du conseil d'administration de la société : COMITÉ D'AUDIT : Nom : Ashni Dhrumil Patel, Anant Vipin Patel, Sarvesh Manmohan Agrawal respectivement.

Nom : Ashni Dhrumil Patel : Administrateur indépendant non exécutif supplémentaire, administrateur indépendant non exécutif supplémentaire, administrateur exécutif supplémentaire, respectivement. Fonction au sein du comité : Président, membre, membre respectivement. COMITÉ DES RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES : Nme : Anant Vi pin Patel, Ashni Dhrumil Patel, Chirayu Agrawal respectivement.

COMITÉ DE NOMINATION ET DE RÉMUNÉRATION : Nom : Anant Vipin Patel, Ashni Dhrumil Patel, Chirayu Agrawal respectivement.

Désignation : Administrateur indépendant non exécutif supplémentaire, administrateur indépendant non exécutif supplémentaire, administrateur indépendant non exécutif supplémentaire, administrateur non exécutif non indépendant supplémentaire, respectivement. Fonction au sein du comité : Président, membre, membre respectivement.

