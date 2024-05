JA Solar Technology Co Ltd est une société chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de plaquettes de silicium, de cellules solaires et de modules solaires. La société est également engagée dans le développement, la construction et l'exploitation de centrales solaires photovoltaïques. Les principaux produits de la société sont les modules solaires, notamment les modules solaires en silicium polycristallin et les modules solaires en silicium monocristallin. Ses plaquettes de silicium comprennent des plaquettes de silicium monocristallin et des plaquettes de silicium polycristallin. Ses plaquettes de silicium monocristallin sont principalement utilisées pour le traitement des cellules solaires en silicium monocristallin, tandis que ses plaquettes de silicium polycristallin sont principalement utilisées pour le traitement des cellules solaires en silicium polycristallin. Ses cellules solaires comprennent principalement des cellules en silicium monocristallin et des cellules en silicium polycristallin. L'entreprise distribue principalement l'électricité produite par les centrales photovoltaïques aux entreprises de distribution. L'entreprise exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.