Jabil Inc. : On profitera du trading range pour se positionner

Données financières USD EUR CA 2023 34 543 M - 31 340 M Résultat net 2023 881 M - 799 M Dette nette 2023 1 151 M - 1 045 M PER 2023 12,0x Rendement 2023 0,43% Capitalisation 10 247 M 10 247 M 9 297 M VE / CA 2023 0,33x VE / CA 2024 0,32x Nbr Employés 250 000 Flottant 47,9% Prochain événement sur JABIL INC. 15/06/23 Q3 2023 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 77,23 $ Objectif de cours Moyen 93,25 $ Ecart / Objectif Moyen 20,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mark T. Mondello Chairman & Chief Executive Officer Meheryar K. Dastoor Regional Controller-Asia Pacific May Yap Chief Information Officer & Senior Vice President Gerald Creadon Executive Vice President-Operations Robert L. Katz Executive VP & General Counsel