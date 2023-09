Jabil Inc. est un fournisseur de services et de solutions de fabrication. La société fournit des services complets de conception, de production et de gestion de produits électroniques à des entreprises de divers secteurs et marchés finaux. La société a deux segments : Electronics Manufacturing Services (EMS) et Diversified Manufacturing Services (DMS). Le segment EMS est axé sur l'exploitation des technologies de l'information (TI), la conception et l'ingénierie de la chaîne d'approvisionnement, les technologies centrées sur l'électronique de base, le partage de son infrastructure de fabrication et la capacité de servir une gamme de marchés. Le segment EMS fabrique des produits destinés aux clients principalement dans les secteurs de la cinquième génération, du sans fil et du cloud, de l'impression numérique et de la vente au détail, de l'industrie et des semi-capacités, ainsi que des réseaux et du stockage. Le segment DMS se concentre sur la fourniture de solutions d'ingénierie, avec un accent sur les sciences des matériaux, les technologies et les soins de santé. Le segment DMS comprend des clients principalement dans les secteurs de l'automobile et du transport, des appareils connectés et autres.

Secteur Equipements et pièces électroniques