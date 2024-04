Jabil Inc. est spécialisé dans les prestations de sous-traitance électronique. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement de solutions et de services d'ingénierie dans le domaine de la technologie des matériaux (51,7%) : solutions d'ingénierie, d'usinage et de fabrication de produits en plastiques, en métaux, en fibres, en verres, en matériaux composites, etc. à destination des industries de l'électronique grand public, de la technologie portable, de l'aéronautique, de la défense, de la santé, de la mobilité et de l'emballage ; - conception, ingénierie, production en grandes séries et assemblage de systèmes et de sous-systèmes électroniques (48,3%) : à destination des industries de l'automobile, du transport, des équipements lourds, de l'informatique, de la domotique, de l'énergie, des télécommunications, des réseaux, de la distribution et de l'impression. Le groupe propose également des services d'impression 3D, de prototypage et de test, ainsi que des solutions et des services de gestion de la chaîne d'approvisionnement. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (14,2%), Singapour (21,3%), Mexique (17,5%), Chine (16,9%), Malaisie (8%), Inde (4,6%) et autres (17,5%).

Secteur Equipements et pièces électroniques