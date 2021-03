Jabil : annonce un investissement mondial dans des solutions d'emballage en papier afin de répondre à la forte demande de durabilité du secteur des BCE

Les nouveaux systèmes d’automatisation et les nouvelles machines augmenteront la capacité d’emballage pour les marchés nord-américain et européen

Jabil Inc. (NYSE : JBL) a annoncé aujourd’hui ses projets d’expansion relatifs à sa technologie de bouteilles en papier récemment acquise, avec un investissement de 25 millions USD dans sa filiale Ecologic sur le site de Manteca, en Californie, ainsi qu’avec la construction d’une nouvelle usine de bouteilles en papier au sein de son Centre d’excellence en durabilité de Tortosa, en Espagne. Cette expansion permettra de créer sur le marché la première technologie à grande échelle basée sur le papier, à l’heure où Jabil propose les capacités innovantes de moulage de pâtes d’Ecologic à de nouvelles régions géographiques, et permet la production de plusieurs centaines de millions de nouveaux emballages en papier.

Jabil a choisi de procéder à cet investissement en réponse à la demande significative du marché des biens de grande consommation emballés (BCE). D’après Euromonitor, les consommateurs ont affirmé être trois fois plus susceptibles de préférer des emballages à base de papier à d’autres alternatives recourant au métal ou au plastique.

L’investissement mondial de Jabil inclut l’expansion de sa présence, ainsi que la livraison de nouveaux équipements et systèmes d’automatisation, libérant un potentiel considérable pour les marques de BCE. Cet investissement accélère la maturation de l’emballage papier dans les environnements commerciaux, des applications de niche jusqu’aux grandes marques mondiales.

L’optimisation des deux sites de la division Jabil Packaging Solutions (JPS) enrichit significativement la plateforme et les offres d’emballages durables de Jabil Packaging pour ses clients BCE. L’expansion de la présence de JPS s’inscrit dans le prolongement d’un processus lancé en janvier 2021, lorsque Jabil a acquis Ecologic Brands, fournisseur leader d’emballages durables, spécialisé dans les solutions de bouteilles en papier et d’emballages à base de papier.

« À l’heure où les consommateurs sont davantage informés de l’impact environnemental des déchets plastiques, ils recherchent de nouvelles solutions d’emballage durable, tel que le papier. Le défi pour les fournisseurs d’emballages réside dans la capacité à développer leur production pour répondre à cette demande », a déclaré Jason Paladino, vice-président principal de Jabil et PDG de Jabil Packaging Solutions. « L’expansion de ces deux sites aboutira à l’augmentation significative de la capacité d’emballage pour les marchés nord-américain et européen, afin d’aider les marques de BCE dans la poursuite de leurs objectifs ambitieux de durabilité. »

