Jabil ouvre un nouveau centre de conception pour soutenir la croissance du secteur

Jabil Inc. (NYSE : JBL) a officiellement ouvert un nouveau centre de conception à Wroclaw, en Pologne, qui développera des technologies de pointe pour diverses industries, notamment les secteurs de l'automobile et des soins de santé.

L'ouverture de ce centre de 929 mètres carrés permettra de créer un certain nombre de postes d'ingénieurs hautement qualifiés et d'étendre les capacités de conception de Jabil en matière de faisabilité du concept, d'ingénierie du développement, d'industrialisation, de technologie des matériaux et de technologie de fabrication de pointe. Le centre de conception de Jabil à Wroclaw dispose d'un éventail de capabilités comprenant la conception de puissance électronique, le soutien à l'industrialisation, la conception mécanique, la conception de cartes de circuits imprimés, la gestion de projet et l'ingénierie à valeur ajoutée.

Lors de l'inauguration, April Butterfield, vice-présidente de Jabil chargée de la technologie, a déclaré : "Ce centre de conception donnera à Jabil les capacités et les talents de nouvelle génération nécessaires pour que nos clients puissent continuer à anticiper les futures tendances. "

Wroclaw est un site central en matière de recherche et de développement (R&D), avec plus de 100 000 étudiants et 26 000 diplômés. Le centre est situé à moins de 5 heures de route de Varsovie, Berlin, Prague, Bratislava et Vienne, avec des liaisons aériennes vers plus de 57 destinations européennes, ce qui permet de servir facilement les clients de Jabil en Europe et au-delà.

Outre le centre de conception, Jabil installera également son équipe européenne de ressources humaines et de services aux employés (HRES) à Wroclaw. L'équipe HRES apportera son soutien à 21 sites de Jabil en Europe pour les tâches liées aux RH, couvrant ainsi 10 pays européens et huit langues.

Actuellement, Jabil emploie plus de 17 500 personnes en Europe, dont plus de 2 500 au sein de ses sept usines de fabrication en Suisse.

De plus amples informations sur le nouveau centre de conception de Jabil à Wroclaw sont disponibles sur le site https://www.jabil.com/contact/locations/wroclaw.html

À propos de Jabil :

Jabil (NYSE : JBL) est un fournisseur de solutions de fabrication qui compte plus de 260 000 employés répartis sur une centaine de sites dans 30 pays. Les plus grandes marques du monde font confiance à l'expérience inégalée de Jabil sur le marché final, à ses compétences techniques et en matière de conception, à son savoir-faire en matière de fabrication, à sa connaissance de la chaîne d'approvisionnement et à son expertise en matière de gestion globale des produits. Animés par un objectif commun, Jabil et son personnel sont résolus à produire un impact positif sur leur communauté locale et sur l'environnement. Visitez le site www.jabil.com pour en savoir plus.

