Jabil : renforce ses capacités en matière d'emballages durables grâce à l'acquisition d'Ecologic Brands™

Jabil Inc. (NYSE : JBL) a aujourd’hui annoncé l’acquisition de Ecologic Brands, Inc., un fournisseur majeur de solutions d’emballages durables spécialisé dans les bouteilles en papier et les solutions d’emballage à base de papier. Basée à Manteca, en Californie, Ecologic rejoint la division Jabil Packaging Solutions, renforçant ainsi significativement la plateforme et les services d’emballages durables de Jabil pour les produits de grande consommation (CPG) de ses clients.

« En associant la technologie exclusive des bouteilles en papier d’Ecologic aux solutions de fabrication évoluées et à la portée mondiale de Jabil, nous souhaitons aider l’ensemble des marques grand public aux quatre coins du monde à réduire de façon spectaculaire le plastique utilisé dans leurs emballages, » déclare Jason Paladino, vice-président senior de Jabil et CEO de Jabil Packaging Solutions. « Nous sommes ravis d’accueillir une équipe talentueuse ainsi que des produits uniques et novateurs qui répondent directement aux attentes de nos clients et aux objectifs de durabilité de Jabil. »

Grâce à Ecologic, Jabil Packaging Solutions acquiert une solution de bouteille en papier en pleine maturité commerciale, basée sur un profond savoir-faire matériel et des processus de fabrication novateurs. De grandes marques CPG, parmi lesquelles L’Oréal et Seventh Generation, s’appuient sur l’eco.bottle® d’Ecologic pour réduire de façon drastique leurs emballages en plastique et défendre leurs objectifs de durabilité.

« Ecologic et L’Oréal ont été de véritables pionniers lorsque nous avons conçu la première bouteille en papier au monde résistante à l’environnement de la douche pour le projet Seed Phytonutrients. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin en ajoutant cette solution d’emballage révolutionnaire à nos marques phares Matrix et Redken, » déclare Shane Wolf, président mondial, American Professional Brands, Division des produits professionnels L’Oréal. « Jabil est synonyme d’innovation, d’ingénierie, d’automation et de portée internationale, et nous pouvons à peine imaginer les solutions qui vont naître de son union avec Ecologic Brands. Les possibilités d’innovation et l’accès à des options d’emballages durables sont désormais illimités. »

« Depuis dix ans, Ecologic est un partenaire majeur qui nous a aidé à réinventer notre bouteille de lessive liquide, et nous sommes vraiment ravis de cette acquisition par Jabil, » souligne Joey Bergstein, CEO de Seventh Generation. « Le monde a besoin de solutions à grande échelle qui permettent de réduire les déchets plastiques et d’améliorer la circularité. La portée mondiale de Jabil et ses immenses connaissances en ingénierie vont propulser les solutions d’emballages durables d’Ecologic sur le devant de la scène internationale, pour toutes les catégories et tous les formats d’emballage. C’est une synergie gagnante pour les clients, la planète, et l’industrie. »

« Je suis tellement fière que notre bouteille en papier ait été la première technologie révolutionnaire au monde à contribuer à relever les défis environnementaux croissants causés par le plastique, » déclare Julie Corbett, fondatrice et CEO de Ecologic Brands. « Notre travail précurseur a créé et validé une opportunité de marché, et aujourd’hui, Jabil nous offre une combinaison idéale de portée internationale, d’excellence en fabrication et d’une culture axée sur le client qui va nous permettre d’appliquer pleinement notre vision de leadership. »

Même si l’équipe et les opérations rejoignent Jabil, l’entreprise continuera d’utiliser le nom d’Ecologic pour sa plateforme de produits à emballage durable. Pour en savoir plus sur Ecologic, veuillez visiter ecologicbrands.com.

Jabil (NYSE : JBL) est un fournisseur de solutions de fabrication qui compte plus de 260 000 employés répartis sur 100 sites dans 30 pays. Les plus grandes marques mondiales s’appuient sur l’expérience inégalée de Jabil en termes de marchés finaux, de capacités techniques et de conception, de savoir-faire industriel, de connaissances logistiques et d’expertise en gestion globale des produits. Motivés par un objectif commun, Jabil et ses équipes sont voués à avoir un impact positif auprès de leur communauté locale et sur l’environnement. Visitez www.jabil.com pour en savoir plus.

