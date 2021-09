Pour ceux qui recherchent la commodité des dosettes de café sans la culpabilité liée aux capacités des sites de décharge : Découvrez la capsule de café compostable à domicile, codéveloppée par Jabil et Prosol

Jabil et Prosol co-exposeront et effectueront une présentation conjointe à la conférence d’AMI sur les capsules individuelles de Barcelone, du 20 au 22 septembre 2021

Jabil Packaging Solutions (JPS), une division du fournisseur de solutions de fabrication Jabil Inc. (NYSE : JBL), a annoncé aujourd’hui des avancées significatives en termes de durabilité dans le domaine des dosettes de café avec le lancement de sa capsule de café compostable à domicile pour les cafetières expresso à capsules individuelles. Cette capsule de café à hautes propriétés barrières améliore les solutions existantes en éliminant le besoin du sachet en plastique ou en aluminium qui est parfois nécessaire pour préserver la fraîcheur des capsules de café compostables. JPS a codéveloppé la capsule de café compostable avec Productos Solubles S.A. (Prosol), un torréfacteur européen de premier plan basé à Palencia, en Espagne.

Co-developed by Jabil Packaging Solutions and Productos Solubles S.A. (Prosol), the home-compostable coffee capsule improves on existing solutions and is a significant advancement in coffee pod sustainability. (Photo: Business Wire)

Techniquement complexe, le format de la capsule de café est apprécié des consommateurs en raison de sa commodité et de sa facilité d’utilisation, mais il souvent contesté pour les performances sous-optimales de fin de vie du produit. Les nouvelles dosettes de café n’ont pas besoin pas de sachet supplémentaire pour maintenir la fraîcheur optimale du produit, et l’emballage est réduit au minimum sans sacrifier la saveur ou la durée de conservation. L’expertise approfondie de Prosol dans l’ensemble du processus du café, y compris les performances des cafetières, la compostabilité à domicile (par exemple, les certificats et les conditions de dégradation) et le processus de remplissage des capsules, a été inestimable pour la conception du produit.

« La capsule de café compostable à hautes propriétés barrières constitue un excellent exemple d’un produit où le tout est supérieur à la somme de ses éléments », a déclaré Ayana Johnson, vice-présidente de la technologie chez Jabil Packaging Solutions. « La capsule et le marc de café fonctionnent ensemble lors de la décomposition dans les environnements de compostage, qu’ils soient domestiques ou commerciaux, réduisant à la fois les déchets d’emballage et les déchets de marc de café. L’expertise approfondie de Jabil en science des matériaux et ses antécédents en termes d’innovation dans le format des capsules de café nous ont permis de créer quelque chose qui se différencie de manière unique sur le marché d’aujourd’hui. »

Jabil Packaging Solutions travaille en partenariat avec des leaders de l’industrie comme Prosol pour favoriser des innovations significatives et percutantes dans le secteur du café. Le partenariat avec Prosol devrait permettre d’apporter plus de 500 millions de capsules de café compostables aux consommateurs européens sur une période de quatre ans. Ce développement passionnant représente une étape importante dans le domaine des produits de consommation emballés dont les scénarios de fin de vie peuvent constituer un défi.

« Nous savons que les avancées les plus réussies et les plus largement adoptées en matière d’emballages durables n’obligent pas les consommateurs à faire des sacrifices en matière d’expérience utilisateur », a déclaré pour sa part Rocío Hervella, PDG de Prosol. « En partant du principe que nous ne voulions pas affecter négativement l’expérience utilisateur, nous avons souhaité travailler avec Jabil pour concevoir une capsule à hautes propriétés barrières compostable à domicile en ne faisant absolument aucun compromis. La possibilité de composter ces dosettes à la maison ouvre de nouvelles opportunités pour les marques de café qui cherchent à attirer un segment de consommateurs de moins en moins disposés à trahir leurs idéaux pour des questions de commodité ou de valeur. »

Vous prévoyez de vous rendre à la conférence internationale d’AMI sur les capsules individuelles, qui se tiendra du 20 au 22 septembre au World Trade Center de Barcelone, en Espagne ? Pour en savoir plus sur cette avancée en matière d’emballage durable, passez nous voir sur le stand de Jabil Packaging Solutions et de Prosol et assistez à la présentation conjointe de nos entreprises qui se tiendra le mardi 21 septembre 2021 à 15 h.

