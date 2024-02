Jack Henry & Associates Inc. figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques et de services de traitement des transactions à destination, essentiellement, du secteur des services financiers. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement de solutions et de services de traitement des paiements (36,4%) : solutions et services de traitement sécurisé des paiements par cartes de crédit et de débit, des paiements électroniques, des paiements mobiles, etc. En outre, le groupe propose des solutions de gestion des risques ; - gestion de plates-formes technologiques de traitement des informations (32%) : à destination des institutions bancaires et des établissements de crédits ; - vente de logiciels connexes et prestations de services support (28,9%) ; - autres (2,7%) : notamment vente de matériels informatiques.

Secteur Services et conseils en informatique