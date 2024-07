Jack in the Box Inc. a annoncé son retour très attendu sur le marché de Chicago. Ce plan de développement accéléré comprend huit unités exploitées par la société et, dans le cadre du plan de marché stratégique de la marque, Jack in the Box a identifié plus de 125 opportunités de zones commerciales potentielles pour le développement futur de la société et des franchises dans la région. La première vague d'ouvertures de Jack in the Box est prévue pour 2025, ce qui permettra aux habitants de Chicago de retrouver le menu emblématique de la marque, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour la première fois depuis plus de quarante ans.

Cette annonce marque un engagement significatif dans la région tout en offrant des opportunités de franchise passionnantes pour les entrepreneurs désireux de se développer avec une marque qui a fait ses preuves. Les sites de développement comprendront des restaurants traditionnels autonomes, des restaurants avec service à l'auto, la conversion de bâtiments existants et des cuisines obscures. Ce développement initial de 8 magasins à Chicago s'appuie sur la dynamique d'expansion de la marque dans de nouveaux marchés tels que l'Utah, le Kentucky, l'Arkansas, le Montana, le Wyoming, le Michigan, la Floride, la Géorgie et, à l'échelle internationale, le Mexique.

Les nouveaux établissements proposeront des options de restauration, de service au volant et de commande mobile et seront ouverts 24 heures sur 24. Jack in the Box propose des opportunités de franchise à Chicago ainsi que sur d'autres marchés à travers le pays.