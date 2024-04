Environ un demi-million de travailleurs des chaînes de restauration rapide californiennes ont commencé à percevoir un salaire minimum de 20 dollars de l'heure lundi, et cette augmentation a amené certains propriétaires de petites entreprises à s'interroger sur leur avenir, même si les travailleurs ont déclaré que l'augmentation les aidait à payer les factures. L'augmentation du salaire minimum, qui était de 16 dollars dans l'État, fait suite à des négociations entre des groupes représentant les travailleurs et les restaurants. Elle s'applique aux chaînes comptant au moins 60 établissements dans tout le pays. Le gouverneur Gavin Newsom, qui a promulgué le compromis en septembre dernier, a déclaré que l'un des objectifs était de rendre l'économie de l'État plus inclusive.

Pour Brian Hom, 66 ans, c'est tout le contraire.

Depuis sept ans, sa femme et lui possèdent deux cafés Vitality Bowls à San Jose Sud. Ils emploient aujourd'hui environ trois douzaines de personnes, pour la plupart de jeunes adultes qui fréquentent le lycée ou l'université.

"Les gens veulent des salaires plus élevés", a déclaré M. Hom, qui, jusqu'à la semaine dernière, payait le salaire minimum de la ville, soit 17,55 dollars. "Mais en même temps, les coûts de fonctionnement de l'entreprise... Cela ne marche pas".

M. Hom a augmenté ses prix de 5 à 10 % pour faire face à la situation. Il n'a pas encore réduit le nombre d'heures de travail, mais il a déclaré qu'il examinait les niveaux de personnel dans les deux établissements.

À terme, si le coût des salaires et de la main-d'œuvre est trop élevé, si nous ne faisons pas de bénéfices, nous devrons fermer, a déclaré M. Hom.

Les travailleurs ont salué leur augmentation.

"Pour moi et ma famille, cela signifie un soutien, parce que lorsque vous avez une augmentation, vous avez déjà de l'argent supplémentaire avec lequel vous vous dites 'bon, aujourd'hui, je peux payer cette facture, je ne suis plus inquiète parce que je me demande où je vais trouver cet argent ou faire quelque chose de plus, travailler sur quelque chose de plus pour obtenir cet argent'", a déclaré Ingrid Vilorio, 43 ans, qui travaille chez Jack in the Box depuis quatre ans.

Le bilan économique n'est pas très clair. Certaines études suggèrent qu'un salaire minimum plus élevé peut réduire le nombre d'heures de travail et d'embauches, tandis que d'autres mettent en évidence de meilleurs résultats pour les travailleurs.

On ne sait pas non plus dans quelle mesure les autres entreprises seront incitées à augmenter leurs salaires pour s'aligner sur ceux qui sont touchés par la loi.

En Californie, une étude réalisée en 2022 a montré que les travailleurs de la restauration rapide gagnaient en moyenne un peu plus que le salaire minimum de 16 dollars en vigueur dans l'État, tandis que les travailleurs des services autres que la restauration rapide gagnaient en moyenne un peu plus de 19 dollars.

À Hayward, où travaille M. Vilorio, le salaire minimum pour les entreprises de plus de 26 employés est de 16,90 dollars.

Le nouveau salaire plus élevé "atténue quelque peu le coût élevé de la vie en Californie", a déclaré Mme Vilorio, qui travaille également comme esthéticienne. (Reportage complémentaire de Liliana Salgado, rédaction d'Ann Saphir ; édition de David Gregorio)