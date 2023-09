Jack Nathan Medical Corp. (JNH) est une société de soins de santé omnicanale basée au Canada. La société est un fournisseur de cliniques médicales de soins primaires situées dans les supercentres Walmart sous la marque Jack Nathan Health. Elle fournit ses services médicaux à travers le Canada et le Mexique. JNH dispose d'un réseau diversifié de praticiens médicaux et, grâce à son alliance avec Walmart, elle fournit des services médicaux par le biais des cliniques médicales JNH situées dans les supercentres Walmart. La société propose des soins aux patients par le biais de médecins centrés sur le patient, une variété de services médicaux, de technologies et de programmes. Par l'intermédiaire des cliniques médicales JNH, la société propose des services de médecine familiale, de soins sans rendez-vous et de soins urgents, des services de soins spécialisés, des services paramédicaux, des soins dentaires, de la télémédecine et des soins infirmiers virtuels, etc. La société propose également des traitements de santé et de bien-être par le biais de JNH Med Spa, ainsi que des programmes de soutien aux blessures et à la santé par le biais de JNH Rehab.

Secteur Installations et services en soins de santé