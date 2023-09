Jackson Financial Inc. est une société de portefeuille. La société offre une gamme de rentes aux investisseurs de détail aux États-Unis. Elle offre également des rentes à indice fixe et des rentes à capital fixe. La société contribue à clarifier la complexité de la planification de la retraite pour les professionnels de la finance et leurs clients. La société exerce ses activités par le biais de trois segments : Rentes de détail, Produits institutionnels et Blocs de vie et de rentes fermés. Le secteur des rentes de détail comprend les rentes à capital variable, les rentes à capital fixe et les rentes à capital fixe, le secteur des produits institutionnels comprend les contrats d'investissement garantis traditionnels, les ententes de financement de la Federal Home Loan Bank et les billets adossés à des ententes de financement à moyen terme, et le secteur des blocs fermés de produits d'assurance-vie et de rentes comprend divers produits de protection, principalement des produits d'assurance-vie entière, d'assurance-vie universelle, d'assurance-vie universelle variable et d'assurance-vie temporaire.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds