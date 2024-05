Jacobs Solutions Inc. fournit une gamme de services professionnels, notamment des services de conseil, techniques, d'ingénierie, scientifiques et d'exécution de projets, pour les secteurs public et privé. Ses segments comprennent Critical Mission Solutions (CMS), People & Places Solutions (P&PS), Divergent Solutions (DVS) et PA Consulting (PA). Le segment CMS fournit une gamme de solutions, telles que l'information et la cyberguerre, la transformation et la modernisation numériques, la sécurité nationale et la défense, l'exploration spatiale, la gestion des actifs numériques et la transition énergétique verte. Le segment P&PS fournit des solutions de bout en bout pour les clients, telles que le changement climatique, la transition énergétique, la mobilité connectée, la gestion intégrée de l'eau, les villes intelligentes et la fabrication biopharmaceutique. Le segment DVS sert de base au développement et à la fourniture de technologies avancées dans les domaines du cloud, de la cybernétique, des données et du numérique. Le segment PA Consulting fournit des services de conseil à des secteurs tels que la sécurité, l'énergie, la santé, les transports et autres.

