Le consultant en ingénierie Jacobs Solutions Inc. est en pourparlers avancés pour fusionner sa branche de conseil gouvernemental avec Amentum Services Inc., une société de capital-investissement, pour une valeur de plus de 4 milliards de dollars, ont déclaré jeudi des personnes familières avec le dossier.

Selon les conditions discutées, Amentum fusionnerait avec l'activité Critical Mission Solutions (CMS) de Jacobs pour créer une nouvelle société cotée en bourse qui serait détenue majoritairement par les actionnaires de Jacobs, ont déclaré les sources.

L'opération envisagée utiliserait une structure dite "Reverse Morris Trust" qui rendrait la transaction non imposable pour les actionnaires de Jacobs, ont ajouté les sources.

Si les négociations entre Jacobs et les sociétés de rachat propriétaires d'Amentum, American Securities et Lindsay Goldberg, aboutissent, un accord pourrait être annoncé d'ici le 21 novembre, date à laquelle Jacobs devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre, selon les sources.

Jacobs, Amentum, Lindsay Goldberg et American Securities n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La plateforme CMS de Jacobs fournit des services et des conseils en matière de cybersécurité, d'analyse de données et d'applications logicielles à des clients civils, de défense et de renseignement dans des secteurs tels que l'espace, la sécurité nationale, les déchets nucléaires et la technologie 5G.

Robert Pragada, PDG de Jacobs, a déclaré lors de la dernière conférence téléphonique trimestrielle de l'entreprise en août que de "multiples" prétendants avaient exprimé leur intérêt pour CMS.

L'entreprise, qui a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars au cours de son dernier exercice fiscal, a obtenu en février un contrat de 3,2 milliards de dollars pour soutenir plusieurs programmes de la NASA, dont la mission Artemis II vers la lune.

L'accord avec Amentum permettrait à Jacobs de libérer des ressources pour se concentrer sur sa division people and places solutions, qui fournit des conseils en matière de transport et d'environnement à des entités gouvernementales et à des clients du secteur privé, et sur PA Consulting, une entreprise de conseil en gestion qui intervient dans plusieurs secteurs. Ces activités ont généré un chiffre d'affaires de 10,5 milliards de dollars au cours du dernier exercice fiscal de Jacobs.

Amentum fournit des services techniques et consultatifs à des clients gouvernementaux, notamment l'armée de l'air et la NASA, ainsi qu'à des clients commerciaux tels qu'ExxonMobil et Caterpillar. American Securities et Lindsay Goldberg ont créé la société en la séparant du consultant en ingénierie Aecom en 2020, dans le cadre d'une transaction de 2,4 milliards de dollars.

Amentum a renforcé son offre en rachetant son concurrent PAE en 2021 pour environ 1,9 milliard de dollars, créant ainsi une entreprise comptant plus de 50 000 employés et réalisant un chiffre d'affaires de plus de 9 milliards de dollars.