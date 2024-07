Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 : 133,5 M EUR

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 25 juillet 2024

Revenus en M€ (non audités) 2023 2024 Var. % Chiffre d'affaires S1 137,6 133,5 -3,0% Bogart Fragrances & Cosmétiques 27,8 26,4 -5,0% Bogart Beauty Retail 109,8 107,1 -2,5% Autres revenus S1 [1] 5,8 5,8 - Total revenus S1 143,4 139,3 -2,9%

Chiffre d'affaires du 1er semestre, à périmètre et change constants

Revenus en M€ 2023 2024 Var. % Chiffre d'affaires S1 132,1 131,1 -0,8% Bogart Fragances et Cosmetiques 27,3 25,9 -5,1% Bogart Beauty Retail 104,8 105,2 +0,4% Autres revenus S1 1 5,8 5,8 0,0% Total revenus S1 137,9 136,9 -0,7%

Activité du 1er semestre

Sur ce 1er semestre 2024, Bogart a bien résisté dans un environnement économique global moins porteur. Le chiffre d'affaires ressort à 133,5 M€ en léger repli de -3,0% à changes courants par rapport au 1er semestre 2023 et quasi-stable à périmètre et changes constants (-0,8%).

L'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques réalise un chiffre d'affaires de 26,4 M€ au 1er semestre 2024, en repli de -5,0% par rapport au 1er semestre 2023 qui présentait une base de comparaison élevée et sans nouveaux lancements sur les marques phares du Groupe. Bogart intègre toutefois sur ce semestre les premiers revenus de sa nouvelle marque Rose et Marius (rachat réalisé en janvier 2024[2]), qui a réalisé un très bon démarrage dans le réseau de magasins en France et en Belgique, permettant de compenser la baisse mécanique de chiffre d'affaires de l'Espagne à la suite du changement de modèle de la filiale (recentrage sur de la vente indirecte générant des économies structurelles de coûts). A périmètre et changes constants, la variation ressort à -5,1%.

Le chiffre d'affaires de l'activité Bogart Beauty Retail s'élève à 107,1 M€ au 1er semestre 2024, en léger repli de -2,5% par rapport au 1er semestre 2023 qui comptabilisait encore des revenus de quelques magasins en France fermés depuis (issu de la réorganisation menée en France sur le 1er semestre 2023 - sur 17 magasins concernés, 4 avaient été fermés en fin de période). A noter également certains effets périmètre sur la période, à Dubaï (en début d'année le Groupe a procédé à un recentrage sur trois magasins à Dubaï, au lieu de six, dans une stratégie d'optimisation de la rentabilité) et en Allemagne (9 parfumeries indépendantes intégrées au réseau HC Parfumerie au 1er mars 2024). A périmètre et changes constants, la croissance est légèrement positive (+0,4%).

Perspectives 2024

Bogart reste engagé dans la poursuite de sa stratégie de croissance rentable en 2024 portée par ses deux activés (Bogart Fragrances & Cosmétiques et Bogart Beauty Retail).

Bogart lancera au 2ème semestre 2024 ses nouveautés en parfums et cosmétiques sur ses différentes gammes et profitera également de la croissance attendue de sa nouvelle marque Rose et Marius dans son réseau de distribution en propre et au travers de son réseau de distributeurs à l'international.

Bogart souhaite concentrer ses efforts sur l'accroissement de ses marges dans ses deux pôles d'activités et privilégier ainsi un chiffre d'affaires à plus forte valeur ajoutée. Dans cette optique, le Groupe poursuivra notamment son travail sur la typologie d'offre de produits déployée dans son réseau de magasins en propre, avec un positionnement plus premium et sélectif. Cette nouvelle stratégie, déjà démarrée en Israël porte ses fruits et sera suivie en Allemagne et en Slovaquie puis progressivement dans l'ensemble des autres zones géographiques.

Du côté des parfums, la marque Parfums Jacques Bogart « Silver Scent AQUA » devrait poursuivre sa croissance au niveau mondial et Carven lancera une nouvelle eau de toilette et une nouvelle eau de Parfum « Carven C'est Paris Elixir ».

Du côté des marques de cosmétiques, STENDHAL révélera au 2nd semestre une nouvelle ligne de soins d'exception, Divine Alba. Les marques Méthode Jeanne Piaubert, April et Close poursuivront leur développement avec plus de 20 nouveautés positionnées à partir de la fin du 3ème trimestre. Enfin BOGART dévoilera à l'automne sa 10ème marque au travers d'un nouveau parfum d'exception.

Prochain rendez-vous

Résultats semestriels 2024 : Jeudi 26 septembre 2024 (après bourse)

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2]Cf communiqué du 15 janvier 2024

