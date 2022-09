Jacques Bogart : Bogart affiche un résultat net part du groupe en hausse au premier semestre 2022

Le groupe de parfums et de cosmétiques Bogart a dévoilé ce jour ses résultats pour le premier semestre. Il a enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires (+ 28,7%), à 131 millions d'euros. La part export est de 91% du chiffre d’affaires. Le résultat net part du groupe est de 8,7 millions, contre 4,7 millions. L'activité Bogart Beauty Retail a bénéficié de l'élargissement du périmètre mais pénalise ponctuellement l'Ebitda du semestre (14,1 millions, en hausse de 2,2%), compte tenu de l'alignement du nouveau réseau de magasins en France sur les standards de rentabilité du groupe.



La dynamique d'activité devrait rester bonne sur l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques au second semestre. Celle-ci est soutenue par de nombreux lancements. Des lancements ciblés au second semestre vont être faits pour soutenir la bonne dynamique de la Division Bogart Fragrances & Cosmétiques.

Bogart anticipe un rattrapage au second semestre avec un Ebitda 2022 en hausse par rapport à l'exercice 2021. La forte dynamique de lancements soutiendra pleinement l'activité de la division Bogart Fragrances & Cosmetiques alors que le groupe rappelle que l'activité Bogart Beauty Retail est traditionnellement largement plus profitable au second semestre.

Bogart reste cependant très attentif aux difficultés qui pourraient pénaliser l'activité du second semestre : l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie ainsi que le risque de contraction de la consommation.

Des tensions sur les fournisseurs de composants compliquent également la gestion des stocks dans le secteur. Si Bogart maîtrise ses outils de production, le groupe n'échappe pas à des difficultés d'approvisionnement qui impactent la mise à disposition de certains produits dans ses usines.



Au-delà du travail sur la rentabilité du réseau élargi, le groupe rappelle que l'extension d'un réseau participe pleinement à l'effet vertueux du modèle de fabricant/distributeur grâce aux effets positifs sur le déploiement des ventes des marques en propre.



Bogart a déjà su démontrer par le passé sa capacité et son savoir-faire dans l'intégration de réseau retail même à grande échelle en travaillant sur l'amélioration de la rentabilité de son réseau, tout en restant attentif au pilotage rigoureux de sa trésorerie.