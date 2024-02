Jacques Bogart SA est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le groupe assure une présence de ses marques dans plus de 90 pays et dispose d'un réseau de 487 magasins en propre répartis sur ses 7 pays (France, Israël, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Dubaï et Slovaquie).

Secteur Produits cosmétiques