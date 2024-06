Jacques Bogart SA est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Le CA par activité se répartit comme suit : - Activité Beauty Retail (90,8%) : réalisée au travers de chaîne de parfumerie en propre ; - Activité Fragrances & Cosmétiques (9,2%) : vente de parfums (marques propres Bogart, Ted Lapidus, Carven et Néo Cologne et marque sous licence Chevignon) et de cosmétiques (marques propres Méthode Jeanne Piaubert, Stendhal, April, Close et marque sous licence Cousin.es). Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le groupe assure une présence de ses marques dans plus de 90 pays et dispose d'un réseau de 487 magasins en propre implantés en France (47), en Belgique et au Luxembourg (193), en Allemagne (91), en Slovaquie (69), en Israël (44) et à Dubaï (3). La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,9%), Europe (84,6%), Moyen Orient (2,4%), Amérique (2,4%), Asie (1,4%) et Afrique (0,3%).

Secteur Produits cosmétiques