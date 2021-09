Jacques Bogart : Groupe Bogart confirme ses ambitions

Groupe Bogart a accusé au premier semestre 2021 une perte nette de 4,7 millions d'euros, contre une perte de 7,4 millions un an plus tôt. L'Ebitda du parfumeur français a bondi de 25,5% à 13,8 millions. Son chiffre d'affaires a grimpé de 6,8% en organique pou atteindre 101,8 millions. Cette croissance tient au fort redressement constaté au deuxième trimestre 2021 sur les deux activités du groupe (+30,7%) après un début d'année difficile marqué par la poursuite des fermetures imposées de magasins en Allemagne et en Israël et une activité internationale encore ralentie.



La société a rappelé que le second semestre est structurellement plus profitable. Groupe Bogart restera attentif au contrôle de ses charges pour préserver sa rentabilité et au pilotage rigoureux de sa trésorerie et confirme ses ambitions d'une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son Ebitda en 2021.