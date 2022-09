COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 29 septembre 2022

BOGART enregistre sur ce 1er semestre 2022 une forte progression de son chiffre d'affaires (+28,7%), en particulier sur l'activité Bogart Fragrances & Cosmetiques. Comme annoncé, l'activité Bogart Beauty Retail a bénéficié de l'élargissement du périmètre mais pénalise ponctuellement l'EBITDA du semestre compte tenu de l'alignement progressif du nouveau réseau de magasins en France sur les standards de rentabilité du Groupe.

La dynamique d'activité devrait rester bonne sur l'activité Bogart Fragrances & Cosmetiques au 2nd semestre, soutenue par de nombreux lancements, et BOGART confirme la progression de son EBITDA en 2022.

en M€ S1 2021 S1 2022 Var. % Chiffre d'affaires 101,8 131,0 +28,7% Dont Bogart Fragrances & Cosmetiques 16,8 24,3 +44,6% Dont Bogart Beauty Retail 85,0 106,7 +25,5% Autres revenus[1] 5,7 5,9 +3,5% Total Revenus 107,5 136,9 +27,3% EBITDA[2] 13,8 14,1 +2,2% Résultat opérationnel (2,9) (6,2) - Résultat financier (1,5) (2,1) - Impôt sur les bénéfices (0,3) (0,5) - Résultat net part du groupe (4,7) (8,7) -

Les comptes consolidés du premier semestre 2022 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 29 septembre 2022. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.

Activité et Résultats

Au terme de ce 1er semestre 2022, BOGART publie un chiffre d'affaires consolidé de 131,0 M€, en forte hausse de +28,7% par rapport au 1er semestre 2021 (+12% à périmètre et change constants), porté par un très bon niveau d'activité au 2ème trimestre sur les deux divisions du Groupe. La part export est de 91% du chiffre d'affaires.

L'activité Bogart Fragrances & Cosmetiques dépasse même les niveaux d'activité du 1er semestre 2019 (avant crise sanitaire) et démontre ainsi l'attractivité et la visibilité des produits Bogart dans son réseau et en dehors. Le chiffre d'affaires de l'activité Bogart Beauty Retail a bénéficié de la politique d'acquisitions très active de Bogart avec l'intégration des 38 magasins Nocibé (depuis octobre 2021) et des 70 parfumeries de la chaîne Fann en Slovaquie (depuis janvier 2022). Au 30 juin 2022, Bogart compte 475 magasins dans 7 pays.

Les charges de personnel s'élèvent à 35,3 M€ sur ce 1er semestre 2022 contre 25,5 M€ au 1er semestre 2021, en hausse de +38,7%, du fait de l'élargissement du périmètre et de l'indexation automatique des salaires, en particulier en Belgique.

Les autres charges courantes sont en hausse de +26,8% à 24,7 M€ au 1er semestre 2022 contre 19,5 M€ au 1er semestre 2021.

L'EBITDA ressort à 14,1 M€ contre 13,8 M€ au 1er semestre 2021, en hausse de +2,2%. L'EBITDA de l'activité Bogart Fragrances & Cosmetiques compense le repli ponctuel de l'activité Bogart Beauty Retail qui tient compte d'un contexte général peu favorable et de la construction progressive d'un réseau élargi. Le Groupe travaille actuellement à la mise en place de mesures pour améliorer l'efficacité opérationnelle et amener dès que possible l'ensemble du nouveau réseau France sur les standards de rentabilité du Groupe.

Le résultat opérationnel ressort à (6,2) M€ au 30 juin 2022 contre (2,9) M€ au 30 juin 2021. Il intègre (18,4) M€ de dotations aux amortissements et provisions, en hausse de +2,9 M€ par rapport au 1er semestre 2021, et une charge non courante de (1,9) M€ essentiellement liée aux frais d'acquisition des magasins de la chaîne Fann (impact de 1,0 M€).

Après prise en compte du résultat financier de (2,1) M€ (dont 0,8 M€ d'impact exceptionnel sur cession d'actif) et d'une charge d'impôts de (0,5) M€, le résultat net part du Groupe ressort à (8,7) M€ au 30 juin 2022 contre (4,7) M€ au 30 juin 2021.

Une structure financière solide

Au 30 juin 2022, les capitaux propres de BOGART s'élèvent à 89,3 M€ au 30 juin 2022 (contre 97,2 M€ au 31 décembre 2021 et 94,3 M€ au 30 juin 2021) après rachat d'actions propres (0,8 M€) et prise en compte de la perte semestrielle.

La capacité d'autofinancement progresse à 11,8 M€ au 30 juin 2022 contre 10,1 M€ au 30 juin 2021.

Le BFR enregistre une variation de (35,3) M€ au 30 juin 2022 contre (25,1) M€ au 1er semestre 2021 qui s'explique par la hausse des stocks (+10,6 M€) suite à l'intégration des 108 magasins (périmètre Fann et Nocibé).

Les investissements se sont élevés à 2,6 M€ (hors impact IFRS 16 de 9,8 M€ - sans impact sur la trésorerie - liés au rachat des magasins Fann) contre 2,8 M€ au 1er semestre 2021, un niveau conforme aux standards du Groupe.

La société a par ailleurs remboursé 21,8 M€ d'emprunts (16,7 M€ de dettes locatives et 5,1 M€ d'emprunts bancaires) sur la période. À noter que le Groupe a distribué un dividende de 0,23 € par action le 7 juillet 2022, post-clôture, soit un montant total de 3,6 M€.

Au final, le Groupe affiche une trésorerie brute solide de 57,2 M€ au 30 juin 2022 (contre 93,2 M€ au 31 décembre 2021 et 51,6 M€ au 30 juin 2021). Le Groupe rappelle que, compte tenu de la saisonnalité habituelle, la trésorerie est toujours plus élevée en fin d'année.

Les emprunts et dettes financières (hors dettes locatives IFRS16 de 143,1 M€) s'élèvent à 94,5 M€ au 30 juin 2022 contre 87,1 M€ au 31 décembre 2021 (78,7 M€ au 30 juin 2021).

Des lancements ciblés au 2nd semestre pour soutenir la bonne dynamique de la Division Bogart Fragrances & Cosmetiques

Au 2nd semestre 2022, BOGART va procéder à des nouveaux lancements majeurs sur ses marques. Stendhal déploie actuellement les nouveaux produits cosmétiques « Recette merveilleuse » après une refonte complète de la ligne. D'autres lancements sont prévus au 4ème trimestre sur les marques Carven (parfum féminin), Jacques Bogart (parfum masculin) et Ted Lapidus (parfum féminin).

Bogart vient également de communiquer sur son nouveau partenariat avec Slimane, auteur-compositeur et interprète français, pour la création et la distribution de sa première gamme de capillaires naturels appelée Cousin.e.s. Ces produits seront lancés dès le mois de novembre 2022 dans le réseau April en France, en Belgique et au Luxembourg puis en parfumeries sélectives à Dubaï et sur d'autres marchés européens[3].

Enfin, après son succès dans son réseau de magasins en France, la marque April poursuivra au 2nd semestre le déploiement de ses 500 références de maquillage en Israël et en Slovaquie.

Un EBITDA attendu en croissance sur l'exercice 2022

BOGART anticipe un rattrapage au second semestre avec un EBITDA 2022 en hausse par rapport à l'exercice 2021. La forte dynamique de lancements soutiendra pleinement l'activité de la division Bogart Fragrances & Cosmetiques alors que le Groupe rappelle que l'activité Bogart Beauty Retail est traditionnellement largement plus profitable au 2nd semestre.

BOGART reste cependant très attentif aux difficultés qui pourraient pénaliser l'activité du 2nd semestre : l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie ainsi que le risque de contraction de la consommation. Des tensions sur les fournisseurs de composants compliquent également la gestion des stocks dans le secteur. Si BOGART maîtrise ses outils de production, le Groupe n'échappe pas à des difficultés d'approvisionnement qui impactent la mise à disposition de certains produits dans ses usines.

Au-delà du travail sur la rentabilité du réseau élargi, le Groupe rappelle que l'extension d'un réseau participe pleinement à l'effet vertueux du modèle de fabricant/distributeur grâce aux effets positifs sur le déploiement des ventes des marques en propre. Bogart a déjà su démontrer par le passé sa capacité et son savoir-faire dans l'intégration de réseau retail même à grande échelle en travaillant sur l'amélioration de la rentabilité de son réseau tout en restant attentif au pilotage rigoureux de sa trésorerie.

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2022

BOGART annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2022. Ce document est consultable en ligne sur son site internet : www.groupe-bogart.com

ANNEXE

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RESULTAT OPERATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS S1

2021 S1

2022 EBITDA 13,8 14,1 CVAE - -0,1 Destruction de stocks - - Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions -15,5 -18,4 Autres produits (charges) opérationnels non courants -1,2 -1,9 Résultat opérationnel -2,9 -6,2

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[3] Cf communiqué du 22 septembre 2022

