Chiffre d'affaires 2020 : 222,9 MEUR / Le modèle permet de limiter l'impact de la crise sur les résultats. Situation financière toujours en amélioration

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 12 février 2021

Chiffre d'affaires 2020 : 222,9 M€

Le modèle permet de limiter l'impact de la crise sur les résultats.

Situation financière toujours en amélioration

Revenus en M€ (non audités) 2019 2020 Variation Chiffre d'affaires T4 96,2 67,5 -29,8% Marques Parfums/Cosmétiques 16,5 12,2 -26,1% Boutiques en propre 79,7 55,3 -30,6% Chiffre d'affaires 12 mois 303,3 222,9 -26,5% Marques Parfums/Cosmétiques 50,4 36,2 -28,2% Boutiques en propre 252,9 186,7 -26,2%

À l'occasion de la publication du chiffre d'affaires 2020, David Konckier, Président Directeur Général de Groupe Bogart, déclare : « Nous sommes restés concentrés sur notre modèle d'intégration verticale et sur la réduction de nos charges pour atteindre nos objectifs : un EBITDA positif sur l'exercice 2020, la réduction significative de notre endettement et l'amélioration de la situation nette du Groupe. C'est grâce à ce travail que nous pourrons profiter de la reprise attendue de nos marchés dès 2021, gagner à nouveaux des parts de marché et poursuivre notre politique d'acquisitions ciblées. »

Détail par activité

Le Groupe Bogart a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 67,5 M€ au 4ème trimestre 2020 (96,2 M€ durant la même période de 2019) dans un environnement impacté par le nouveau confinement dans plusieurs pays pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19. Ce niveau d'activité porte le chiffre d'affaires consolidé 2020 à 222,9 M€ contre 303,3 M€ en 2019.

À périmètre (intégration des parfumeries Pascal, Milady, Gottman) et changes constants, le chiffre d'affaires s'inscrit en repli de 29,7% au dernier trimestre de l'exercice 2020 et de 27,8% sur l'exercice. L'amélioration sensible enregistrée au 3ème trimestre n'a pu être confirmée en fin d'année en raison des fermetures administratives sur les principaux marchés où le groupe opère ses Boutiques en propre.

L'activité Marques Parfums/Cosmétiques affiche un chiffre d'affaires trimestriel en repli de 26,1% en données publiées (-24,8% en données comparables), pénalisée par une situation très défavorable sur les marchés historiques du Groupe (Amérique Latine, Moyen Orient, Europe de l'Ouest).

Dans ce contexte, le Groupe a dû reporter au 1er semestre 2021 les lancements des nouveautés Carven (Dans ma Bulle de Fleurs), Méthode Jeanne Piaubert et Ted Lapidus (Stories) sur plusieurs marchés afin d'en préserver le plein potentiel commercial. Innovation majeure du Groupe, la ligne premium Pur Luxe de la marque de cosmétique Stendhal Paris a été reformulée pour répondre aux nouvelles aspirations durables des consommatrices (clean cosmetics) et relancée dans une distribution choisie en Europe de l'Ouest.

L'activité Boutiques en propre a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel en repli de 30,6% au 4ème trimestre 2020 (-30,7% en données comparables), reflétant l'impact mécanique des fermetures administratives de magasins en Israël (18 septembre au 8 novembre puis à nouveau à partir du 27 décembre), en France (30 octobre au 15 décembre) et en Belgique (2 novembre au 30 novembre). Seules les boutiques en Allemagne ont pu rester ouvertes jusqu'à la mi-décembre, affichant de fait la meilleure performance commerciale. Comme annoncé, le Groupe a également mener une revue en profondeur de la rentabilité structurelle de chaque point de vente et décidé, au cours de l'exercice 2020, de fermer définitivement 14 points de vente et d'ouvrir 7 nouvelles boutiques supportant des loyers nettement inférieurs.

Naturellement, l'activité e-commerce a significativement progressé en 2020. Cette croissance doit se poursuivre en 2021 avec l'ouverture de notre site e-retail en Allemagne et le lancement d'une nouvelle version omnicanale des sites du Groupe en juillet.

Perspectives

Au moment de la publication de ce communiqué, les parfumeries sont toujours fermées en Israël et en

Allemagne. Le Groupe reste prudent en ce début d'année et poursuit l'adaptation de sa structure de charges à la réalité du chiffre d'affaires.

Les marchés internationaux donnent cependant des signes encourageants de reprise et confortent le Groupe dans sa volonté d'engager une nouvelle phase de développement en 2021.

À ce titre, l'actualité de l'activité Marques Parfums/Cosmétiques sera très riche en 2021 avec la création de 800 nouveaux produits à destination des 382 Boutiques en propre et de son réseau de partenaires en France et à l'export. Le Groupe Bogart innove à nouveau en lançant la première marque de « colognes intenses » et sans alcool. La nouvelle marque responsable sera dévoilée dans les prochaines semaines et démontrera la capacité de Groupe Bogart à enrichir son portefeuille de marques pour couvrir les segments les plus porteurs du monde de la parfumerie et des cosmétiques.

Côté Boutiques en propre, le 1er semestre sera marqué par l'expansion internationale du réseau April vers un 6ème pays avec l'ouverture des 3 premières parfumeries du Groupe aux Emirats-Arabes-Unis comme annoncé le 1er décembre 2020 (cf. communiqué de presse). La première implantation verra le jour début avril au sein de l'emblématique Dubaï Mall, le plus grand centre commercial du monde.

Groupe Bogart a ainsi pour ambition de conquérir de nouvelles parts de marché en 2021 par croissance organique et reste prêt à saisir de nouvelles opportunités de croissance externe.

