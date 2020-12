Jacques Bogart S.a. : Ouverture des premières parfumeries April aux Emirats Arabes Unis

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 1er décembre 2020

Groupe Bogart annonce l'extension de son réseau de boutiques sous enseigne April avec l'ouverture de 2 parfumeries sélectives aux Emirats Arabes Unis.

Ces premières implantations verront le jour au printemps 2021 dans 2 centres commerciaux de Dubaï, dont l'emblématique Dubaï Mall. Ouvert en 2008, Dubaï Mall est le plus grand centre commercial du monde (800 000 m², 1 200 enseignes) et le lieu touristique le plus visité au monde, avec près de 75 millions de visiteurs par an[1].

Avec cette nouvelle destination, le réseau international de boutiques April, jusqu'alors très européen, s'étend sur un 6ème pays.

Le Groupe réalise au Moyen Orient une part significative du chiffre d'affaires des marques de parfums (Carven, Ted Lapidus, Jacques Bogart). Bogart dispose déjà d'une filiale régionale de distribution « Marques Parfums/Cosmétiques » aux Emirats Arabes Unis, c'est donc une nouvelle implantation complémentaire pour la division « Boutiques en propre ».

À l'occasion de cette annonce, David Konckier, Président Directeur Général de Groupe Bogart, déclare : « Nous sommes très ambitieux avec cette nouvelle implantation. Bogart s'appuiera sur sa connaissance du territoire et de ses 15 ans d'expérience dans le retail pour développer son enseigne April et s'imposer comme un nouvel acteur français de la beauté au Emirats-Arabes-Unis et dans la région du Golfe. »

