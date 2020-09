Jacquet Metal Service : Résultats S1 2020

Résultats du 1er semestre 2020 09 septembre 2020 - 18h00 CEST >Chiffre d'affaires 726 m€ (-17,9 % vs. S1 2019) >EBITDA courant 19 m€ (2,6 % du chiffre d'affaires) >Cash flow d'exploitation +81 m€

Le Conseil d'Administration du 8 septembre 2020 présidé par Éric Jacquet a arrêté les comptes consolidés établis au 30 juin 2020 ayant fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux comptes.

m€ T2 2020 T2 2019 S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires 313 424 726 884 Marge brute 67 100 161 204 en % du chiffre d'affaires 21,5 % 23,7 % 22,2 % 23,1 % EBITDA courant 1 3 23 19 47 en % du chiffre d'affaires 0,9 % 5,5 % 2,6 % 5,3 % Résultat Opérationnel Courant 1 (10) 15 (3) 32 en % du chiffre d'affaires -3,2 % 3,5 % -0,4 % 3,6 % Résultat Opérationnel (14) 13 (7) 31 Résultat net part du Groupe (15) 6 (15) 18 1 Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité disponible sur le site corporate.jacquetmetals.com.

Commentaires généraux

Le 1er semestre 2020 a été marqué par l'épidémie de Covid-19 qui a perturbé, à des degrés divers, l'activité de toutes les divisions du Groupe.

Les ventes du Groupe se sont ainsi établies à 726 millions d'euros, inférieures de -17,9 % à celles du 1er semestre 2019 (T2 -26,1 %), l'EBITDA courant à +19 millions d'euros (T2 +3 m€) et la génération de cash flows d'exploitation à +81 millions d'euros.

Le Groupe a ainsi amélioré sa structure financière par rapport à fin 2019 et termine le semestre avec un ratio d'endet- tement net (gearing) de 38 %.

La division IMS group, spécialisée dans la distribution d'aciers mécaniques, pâtit à la fois du ralentissement des activités manufacturières observé depuis 2019, notamment en Allemagne son principal marché, et de son positionnement fort sur les marchés du sud de l'Europe particulièrement affectés par la crise sanitaire (cette région représente 34 % des ventes d'IMS group, contre 25 % pour JACQUET et 6 % pour STAPPERT).

Dans ce contexte, les ventes semestrielles d'IMS group ressortent inférieures de -26,2 % (T2 -35,1 %) à celles du 1er semestre 2019.

Plus résiliente au 1er trimestre, l'activité des divisions JACQUET et STAPPERT, spécialisées dans la distribution d'aciers inoxydables, aux marchés techniquement et géographiquement plus diversifiés, affichent des ventes semestrielles en retrait par rapport à 2019, de respectivement -8,8 % (T2 -14,5 %) et -9,3 % (T2 -18,4 %).

Dans un environnement macroéconomique et sanitaire toujours incertain, les conditions de marché actuelles restent difficiles, caractérisées par une demande faible, et le Groupe n'anticipe pas d'amélioration significative dans les semaines et mois à venir.

Toutes les mesures et initiatives nécessaires pour limiter les effets de la crise sur le résultat opérationnel et la trésorerie sont mises en œuvre sans toutefois obérer le développement du Groupe.

Dans la mesure du possible, le Groupe utilise les systèmes de chômage partiel ou apparentés existants en Europe et en Amérique du Nord.

Parallèlement, des plans d'économies ont été mis en place dans toutes les divisions. Ils devraient permettre au Groupe d'économiser 8 m€ en année pleine.