Jacquet Metals : Résultats du 1er semestre 2020

> Chiffre d’affaires - 726 m€ - (-17,9 % vs. S1 2019)

> EBITDA courant - 19 m€ - (2,6 % du chiffre d’affaires)

> Cash flow d’exploitation - +81 m€

Le Conseil d’Administration du 8 septembre 2020 présidé par Éric Jacquet a arrêté les comptes consolidés établis au 30 juin 2020 ayant fait l’objet d’un examen limité des Commissaires aux comptes.

m€ T2 2020 T2 2019 S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires 313 424 726 884 Marge brute 67 100 161 204 en % du chiffre d'affaires 21,5 % 23,7 % 22,2 % 23,1 % EBITDA courant 1 3 23 19 47 en % du chiffre d'affaires 0,9 % 5,5 % 2,6 % 5,3 % Résultat Opérationnel Courant 1 (10) 15 (3) 32 en % du chiffre d'affaires -3,2 % 3,5 % -0,4 % 3,6 % Résultat Opérationnel (14) 13 (7) 31 Résultat net part du Groupe (15) 6 (15) 18

1 Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité disponible sur le site corporate.jacquetmetals.com.

Commentaires généraux

Le 1er semestre 2020 a été marqué par l’épidémie de Covid-19 qui a perturbé, à des degrés divers, l’activité de toutes les divisions du Groupe.

Les ventes du Groupe se sont ainsi établies à 726 millions d’euros, inférieures de -17,9 % à celles du 1er semestre 2019 (T2 -26,1 %), l’EBITDA courant à +19 millions d’euros (T2 +3 m€) et la génération de cash flows d’exploitation à +81 millions d’euros.

Le Groupe a ainsi amélioré sa structure financière par rapport à fin 2019 et termine le semestre avec un ratio d’endet- tement net (gearing) de 38 %.

La division IMS group, spécialisée dans la distribution d’aciers mécaniques, pâtit à la fois du ralentissement des activités manufacturières observé depuis 2019, notamment en Allemagne son principal marché, et de son positionnement fort sur les marchés du sud de l’Europe particulièrement affectés par la crise sanitaire (cette région représente 34 % des ventes d’IMS group, contre 25 % pour JACQUET et 6 % pour STAPPERT).

Dans ce contexte, les ventes semestrielles d’IMS group ressortent inférieures de -26,2 % (T2 -35,1 %) à celles du 1er semestre 2019.

Plus résiliente au 1er trimestre, l’activité des divisions JACQUET et STAPPERT, spécialisées dans la distribution d’aciers inoxydables, aux marchés techniquement et géographiquement plus diversifiés, affichent des ventes semestrielles en retrait par rapport à 2019, de respectivement -8,8 % (T2 -14,5 %) et -9,3 % (T2 -18,4 %).

Dans un environnement macroéconomique et sanitaire toujours incertain, les conditions de marché actuelles restent difficiles, caractérisées par une demande faible, et le Groupe n’anticipe pas d’amélioration significative dans les semaines et mois à venir.

Toutes les mesures et initiatives nécessaires pour limiter les effets de la crise sur le résultat opérationnel et la trésorerie sont mises en œuvre sans toutefois obérer le développement du Groupe.

Dans la mesure du possible, le Groupe utilise les systèmes de chômage partiel ou apparentés existants en Europe et en Amérique du Nord.

Parallèlement, des plans d’économies ont été mis en place dans toutes les divisions. Ils devraient permettre au Groupe d’économiser 8 m€ en année pleine.

Activité et résultats du 1er semestre 2020

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 726 millions d’euros, inférieur de -17,9 % à celui du 1er semestre 2019 avec les effets suivants :

> volumes distribués : -16,8 % (T1 -9,8 %; T2 -24,4 %) ;

> prix : -1,1 % (T1 -0,5 %; T2 -1,7 %). Les prix du 2e trimestre 2020 sont stables par rapport à ceux constatés au 1er trimestre 2020.

La marge brute s’élève à 161 millions (T1 94 m€ ; T2 67 m€), soit 22,2 % du chiffre d’affaires (T1 22,8 %; T2 21,5 %) contre 23,1 % au 1er semestre 2019.

Les charges opérationnelles courantes (hors amortissements et provisions) s’élèvent à 142 millions d’euros, en baisse de 15 millions d’euros (-9,3 %) par rapport au 1er semestre 2019.

Cette réduction s‘explique principalement par l’ajustement des charges variables, en lien avec la moindre activité, et la mise en place de mesures de flexibilisation de la masse salariale. Ces mesures ont permis de réduire les charges de personnels de 4 millions d’euros au 1er semestre.

L’EBITDA courant s’établit ainsi à 19 millions d’euros (2,6 % du chiffre d’affaires) contre 47 millions d’euros (5,3 % du chiffre d’affaires) au 1er semestre 2019.

Enfin le Groupe a enregistré au 1er semestre 2020 des amortissements de 17,7 millions d’euros et des dotations aux provisions représentant 11 millions d’euros, majoritairement liées aux plans d’économies.

Après enregistrement de ces amortissements et provisions, le résultat opérationnel du 1er semestre s’élève à -7,5 millions d’euros (T2 -13,8 m€) et le résultat net part du Groupe à -15 millions d’euros (T2 -15 m€).

Structure financière

Au 30 juin 2020, l’endettement net s’élève à 132 millions d’euros, contre 175 millions d’euros à fin décembre 2019.

La baisse de 42 millions d’euros s’explique principalement par la réduction du Besoin en Fonds de Roulement opéra- tionnel (25 % du chiffre d'affaires fin juin 2020 contre 25,8 % fin 2019), en grande partie liée à l’adaptation des niveaux de stocks aux nouvelles conditions de marché (stocks : -56 millions à 387 millions d’euros fin juin 2020).

Les investissements semestriels s’élèvent à 19 millions d’euros, prenant notamment en compte l’acquisition du principal centre de distribution de la division IMS group en Italie.

Avec un ratio d’endettement net sur capitaux propres de 38 % (46 % fin 2019 et 57 % fin 2018), 397 millions d’euros de trésorerie et d’importantes lignes de crédits (739 millions d’euros dont 210 millions non utilisés), le Groupe bénéficie d’une structure financière solide pour faire face à la situation actuelle.

De plus, en juin 2020, la maturité du crédit syndiqué (125 millions d’euros dont 110 millions non utilisés) a été prorogée de 1 an, à juin 2023.

Enfin, en France, le Groupe n’a pas demandé le report de paiement de charges et de taxes et n’a pas eu recours à des emprunts garantis par l’état français.

Activité du 1er semestre 2020 par division hors impacts IFRS 16

JACQUET Tôles quarto inox STAPPERT Produits longs inox IMS group Aciers pour la mécanique m€ T2 2020 S1 2020 T2 2020 S1 2020 T2 2020 S1 2020 Chiffre d'affaires 76 163 99 230 142 339 Variation 2020 vs. 2019 -14,5 % -8,8 % -18,4 % -9,3 % -35,1 % -26,2 % Effet prix -3,5 % -0,2 % -0,7 % -0,1 % -1,4 % -2,0 % Effet volume -11,0 % -8,6 % -17,7 % -9,3 % -33,8 % -24,3 % EBITDA courant 1 2 0 5 3 8 (6) (5) en % du chiffre d'affaires 0,2 % 3,1 % 3,0 % 3,7 % -4,2 % -1,5 % Résultat opérationnel courant 2 (3) 0 2 7 (9) (9) en % du chiffre d'affaires -3,5 % 0,1 % 1,7 % 2,9 % -6,5 % -2,7 %

1 Au 1er semestre 2020, les activités hors divisions et l’application de la norme IFRS 16 – Contrats de location contribuent à l'EBITDA courant pour respectivement 2 millions d’euros et 9 millions d’euros.

JACQUET est spécialisé dans la distribution de tôles quarto en aciers inoxydables. La division réa- lise 69 % de son activité en Europe et 25 % en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires s’établit à 163 millions d’euros contre 179 millions d’euros au 1er semestre 2019, soit une évolution de -8,8 % :

> volumes : -8,6 % (-11 % au T2) ;

> prix : -0,2 % (T2 : -3,5 % vs. T2.19 et -4,1 % vs. T1.20).

La marge brute s’élève à 45 millions d’euros et représente 27,4 % du chiffre d’affaires (24,5 % au T2) contre 54 millions d’euros au 1er semestre 2019 (30,2 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à 5 millions d’euros (0,2 million d’euros au T2) représentant 3,1 % du chiffre d’af- faires contre 13 millions d’euros au 1er semestre 2019 (7,2 % du chiffre d’affaires).

STAPPERT est spécialisé dans la distribution de produits longs inoxy- dables en Europe. La division réalise 41 % de ses ventes en Allemagne, 1er marché Européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 230 millions d’euros contre 254 millions d’euros au 1er semestre 2019, soit une évolution de -9,3 % :

> volumes : -9,3 % (-17,7 % au T2) ;

> prix : -0,1 % (T2 : -0,7 % vs. T2.19 et +0,4 % vs. T1.20).

La marge brute s’élève à 45 millions d’euros et représente 19,6 % du chiffre d’affaires (20,2 % au T2) contre 50 millions d’euros au 1er semestre 2019 (19,8 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à 8 mil- lions d’euros (3 millions d’euros au T2) représentant 3,7 % du chiffre d’affaires contre 10 millions d’euros au 1er semestre 2019 (4,1 % du chiffre d’affaires).

IMS group est spécialisé dans la distribution d’aciers pour la méca- nique le plus souvent sous forme de produits longs. La division réalise 46 % de ses ventes en Allemagne, 1er marché Européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 339 millions d’euros contre 460 millions d’euros au 1er semestre 2019, soit une évolution de -26,2 % :

> volumes : -24,3 % (-33,8 % au T2) ;

> prix : -2,0 % (T2 : -1,4 % vs. T2.19 et +0,8 % vs. T1.20).

La marge brute s’élève à 72 mil- lions d’euros et représente 21,1 % du chiffre d’affaires (20,5 % au T2) contre 100 millions d’euros au 1er semestre 2019 (21,8 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à -5 mil- lions d’euros (-6 millions d’euros au T2) représentant -1,5 % du chiffre d’affaires contre 14 millions d’euros au 1er semestre 2019 (3,0 % du chiffre d’affaires).

Informations financières clés Résultats m€ T2 2020 T2 2019 S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires 313 424 726 884 Marge brute 67 100 161 204 en % du chiffre d'affaires 21,5 % 23,7% 22,2 % 23,1% EBITDA courant 1 3 23 19 47 en % du chiffre d'affaires 0,9 % 5,5% 2,6 % 5,3% Résultat Opérationnel Courant 1 (10) 15 (3) 32 en % du chiffre d'affaires -3,2 % 3,5% -0,4 % 3,6% Résultat opérationnel (14) 13 (7) 31 Résultat financier (3) (3) (6) (6) Impôts sur les résultats 1 (4) (0) (8) Résultat net des activités en cours de cession — 1 — 2 Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle (0) (1) (1) (2) Résultat net part du Groupe (15) 6 (15) 18

1 Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité disponible sur le site corporate.jacquetmetals.com.

Flux de trésorerie

m€ S1 2020 S1 2019 Capacité d'autofinancement 11 41 Variation du BFR 70 10 Flux de trésorerie d'exploitation 81 51 Investissements (19) (13) Cession d'actifs 1 0 Dividendes versés aux actionnaires de Jacquet Metals SA — — Intérêts versés (6) (6) Autres mouvements (15) 25 Variation de l'endettement net 42 57 Endettement net à l'ouverture 175 215 Endettement net à la clôture 132 158 Bilans m€ 30.06.20 31.12.19 Écarts d'acquisition 66 66 Actif immobilisé net 152 143 Droits d'utilisation 78 85 Stocks nets 387 442 Clients nets 155 152 Autres actifs 88 91 Trésorerie 397 206 Total Actif 1 323 1 186 Capitaux propres 352 379 Provisions (y.c. provisions pour engagements sociaux) 107 99 Fournisseurs 178 178 Dettes financières 529 381 Autres passifs 79 63 Obligations locatives 78 86 Total Passif 1 323 1 186

Rapport d'activité disponible : corporate.jacquetmetals.com

Résultats au 30 septembre 2020 : 18 novembre 2020 après bourse

Jacquet Metals est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. Le groupe développe et exploite un portefeuille de marques qui sont aujourd’hui au nombre de trois :

JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - IMS group aciers pour la mécanique.

Avec un effectif de 3 006 collaborateurs, Jacquet Metals dispose d’un réseau de 103 centres de distribution dans 25 pays en Europe, en Chine, en Amérique du Nord.

Compartiment B

ISIN : FR0000033904

Reuters : JCQ.PA

Bloomberg : JCQ FP

