Chiffre d’affaires : 558 m€ (-19,3 % vs T1 2023) EBITDA courant : 19 m€ (3,5 % du chiffre d'affaires) Cash flow d’exploitation : 87 m€

Au 1er trimestre 2024, les conditions de marché ont été caractérisées par une demande faible sur tous les marchés du Groupe, entrainant une pression sur les prix et les marges brutes.

La conjoncture du 2e trimestre s’inscrit dans la continuité de celle rencontrée en ce début d’année.

Dans ces conditions, les ventes du Groupe s’élèvent à 558 millions d’euros, inférieures de 19,3 % à celles enregistrées un an auparavant et la marge brute représente 20,3 % du chiffre d’affaires contre 25 % au 1er trimestre 2023.

L’EBITDA courant s’établit à 19,3 millions d’euros, représentant 3,5 % du chiffre d’affaires contre 11,1 % au 1er trimestre 2023.

Le Résultat Net Part du Groupe est quant à lui de 2,7 millions d’euros.

Dans ce contexte, le Groupe a généré 87 millions d’euros de cash-flow d’exploitation et renforcé sa structure financière avec des capitaux propres de 682 millions d’euros et un ratio d’endettement net sur capitaux propres (gearing) de 25 % fin mars 2024 (31 % fin 2023).

Hors croissance externe, les investissements ont représenté 21 millions d’euros, notamment dédiés à l’acquisition d’un site opéré par la division IMS group dans la région de Bologne en Italie.

Fin mars 2024, le Groupe a réalisé l’acquisition de la société italienne COMMERCIALE FOND (chiffre d’affaires 2023 : 31 millions d’euros) qui opère depuis 4 centres logistiques situés à Modène, Milan, Turin et Padoue. Spécialisée dans la distribution d’aluminium, COMMERCIALE FOND vient renforcer la division IMS group.

En 2024, dans un environnement qui s’annonce incertain, le Groupe s’attachera à la gestion de son Besoin en Fonds de Roulement et de ses coûts et, fort de sa solidité financière, poursuivra sa politique d’investissement et de développement.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2024 la distribution d’un dividende de 0,2 € par action.

Résultats du 1er trimestre 2024

Le Conseil d’administration du 15 mai 2024 présidé par Éric Jacquet a arrêté les comptes consolidés établis au 31 mars 2024.

m€ T1 2024 T1 2023 Chiffre d’affaires 558 692 Marge brute en % du chiffre d'affaires 114 20,3 % 173 25,0 % EBITDA courant * en % du chiffre d'affaires 19 3,5 % 77 11,1 % Résultat Opérationnel Courant * en % du chiffre d'affaires 9 1,6 % 68 9,8 % Résultat opérationnel 14 68 Résultat net part du Groupe 3 44

* Ajusté des éléments non-récurrents.

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 558 millions d’euros, inférieur de 19,3 % à celui du 1er trimestre 2023 avec les effets suivants :

- volumes distribués : -7,2 % ;

- prix : -16,6 % (-4,8 % vs T4 2023) ;

- périmètre : +4,5 % à la suite des acquisitions réalisées en 2023.

La marge brute s’élève à 114 millions d’euros et représente 20,3 % du chiffre d’affaires contre 173 millions d’euros au 1er trimestre 2023 (25 % du chiffre d’affaires).

Les charges opérationnelles courantes* s'élèvent à 94 millions d'euros, en baisse de 2 % par rapport à celles du 1er trimestre 2023 (-6,8 % à périmètre constant).

* hors amortissements (11) m€ et provisions 0,3 m€

L’EBITDA courant s’établit ainsi à 19,3 millions d’euros et représente 3,5 % du chiffre d’affaires contre 76,6 millions d’euros au 1er trimestre 2023 (11,1 % du chiffre d’affaires).

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève quant à lui à 9 millions d’euros (1,6 % du chiffre d’affaires).

Après enregistrement d’un produit d’acquisition provisoire (badwill) de 4,4 millions d’euros, le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 2,7 millions d’euros.

Structure financière au 31 mars 2024

Au 1er trimestre 2024, le Groupe a généré un flux de trésorerie d’exploitation positif de 87 millions d’euros.

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s’élève à 618 millions d’euros (28 % du chiffre d’affaires) contre 657 millions d’euros fin 2023 (28 % du chiffre d’affaires), avec des stocks en baisse de 54 millions d’euros sur le trimestre (624 millions d'euros fin mars 2024 par rapport à 677 millions d’euros fin 2023).

Après financement des investissements et de l’acquisition de la société COMMERCIALE FOND, l’endettement net s’élève à 167 millions d’euros contre 210 millions d’euros fin 2023.

En février 2024, le Groupe a mis en place un Schuldscheindarlehen (SSD) de 72 millions d’euros (échéance 2029 in fine) en remplacement du SSD de 70 millions d’euros qui arrivait à échéance à la fin de l'exercice 2024.

Fin mars 2024, la trésorerie s’élève à 389 millions d’euros et les lignes de crédit à 995 millions d’euros (dont 438 millions d'euros non utilisés).

Résultats du 1er trimestre 2024 par division

JACQUET METALS décline son offre au travers d’un portefeuille de 3 divisions, chacune s’adressant à des clients et marchés spécifiques :

Tôles quarto inox Produits longs inox Métaux pour la mécanique JACQUET STAPPERT IMS

T1 2024 m€ JACQUET Tôles quarto inox STAPPERT Produits longs inox IMS group Métaux pour la mécanique Chiffre d'affaires 123 150 290 Variation 2024 vs 2023 -22,7 % -24,3 % -14,8 % Effet prix -17,4 % -17,3 % -15,8 % Effet volume -5,3 % -7,0 % -8,2 % Effet périmètre n.a. n.a. +9,2 % EBITDA courant1 2 5,0 2,3 6,0 en % du chiffre d'affaires 4,1 % 1,5 % 2,1 % Résultat Opérationnel Courant2 3,0 1,5 5,2 en % du chiffre d'affaires 2,4 % 1,0 % 1,8 %

1 Hors impacts IFRS 16. Au 31 mars 2024, les activités hors divisions (essentiellement holdings et foncières) et l’application de la norme IFRS 16 - Contrats de location contribuent à l’EBITDA courant pour respectivement 0,4 million d’euros et 5,6 millions d’euros.

2 Ajusté des éléments non-récurrents.

n.a. : Non applicable.

JACQUET

La division est spécialisée dans la distribution de tôles quarto en aciers inoxydables. Elle réalise 65 % de son activité en Europe et 30 % en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires s’établit à 123 millions d’euros contre 159 millions d’euros au 1er trimestre 2023 soit une évolution de -22,7 % :

- volumes distribués : -5,3 % ;

- prix : -17,4 % (-4,2 % vs T4 2023).

La marge brute s’élève à 31 millions d’euros et représente 25,2 % du chiffre d’affaires contre 52 millions d’euros au 1er trimestre 2023 (32,8 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à 5 millions d’euros représentant 4,1 % du chiffre d’affaires contre 25 millions d’euros au 1er trimestre 2023 (15,7 % du chiffre d’affaires).

m€ T1 2024 T1 2023 Chiffre d'affaires 123,0 159,1 Variation 2024 vs 2023 -22,7 % Effet prix -17,4 % Effet volume -5,3 % Marge brute 31,0 52,2 en % du chiffre d'affaires 25,2 % 32,8 % EBITDA courant 5,0 25,0 en % du chiffre d'affaires 4,1 % 15,7 % Résultat Opérationnel Courant 3,0 23,2 en % du chiffre d'affaires 2,4 % 14,6 %

STAPPERT

La division est spécialisée dans la distribution de produits longs inoxydables principalement en Europe. Elle réalise 44 % de ses ventes en Allemagne, 1er marché européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 150 millions d’euros contre 198 millions d’euros au 1er trimestre 2023 soit une évolution de -24,3 % :

- volumes distribués : -7,0 % ;

- prix : -17,3 % (-4,0 % vs T4 2023).

La marge brute s’élève à 24 millions d’euros et représente 15,7 % du chiffre d’affaires contre 40 millions d’euros au 1er trimestre 2023 (20 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à 2 millions d’euros représentant 1,5 % du chiffre d’affaires contre 16 millions d'euros au 1er trimestre 2023 (8,3 % du chiffre d’affaires).

m€ T1 2024 T1 2023 Chiffre d'affaires 150,1 198,2 Variation 2024 vs 2023 -24,3 % Effet prix -17,3 % Effet volume -7,0 % Marge brute 23,6 39,6 en % du chiffre d'affaires 15,7 % 20,0 % EBITDA courant 2,3 16,4 en % du chiffre d'affaires 1,5 % 8,3 % Résultat Opérationnel Courant 1,5 15,8 en % du chiffre d'affaires 1,0 % 8,0 %

IMS group

La division est spécialisée dans la distribution de métaux pour la mécanique le plus souvent sous forme de produits longs. Elle réalise 43 % de ses ventes en Allemagne, 1er marché européen.

Fin mars 2024, la division IMS group s’est renforcée en Italie avec l’acquisition de la société COMMERCIALE FOND qui est spécialisée dans la distribution d’aluminium et qui dispose de 4 centres logistiques situés à Modène, Milan, Turin et Padoue.

Le chiffre d’affaires s’établit à 290 millions d'euros contre 341 millions d’euros au 1er trimestre 2023 soit une évolution de -14,8 % :

- volumes distribués : -8,2 % ;

- prix : -15,8 % (-5,1 % vs T4 2023) ;

- périmètre : +9,2 % à la suite des acquisitions en 2023.

La marge brute s’élève à 59 millions d’euros et représente 20,3 % du chiffre d’affaires contre 81 millions d’euros au 1er trimestre 2023 (23,8 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à 6 millions d’euros représentant 2,1 % du chiffre d’affaires contre 29 millions d'euros au 1er trimestre 2023 (8,4 % du chiffre d’affaires).

m€ T1 2024 T1 2023 Chiffre d'affaires 290,1 340,6 Variation 2024 vs 2023 -14,8 % Effet prix -15,8 % Effet volume -8,2 % Effet périmètre +9,2 % Marge brute 59,0 81,2 en % du chiffre d'affaires 20,3 % 23,8 % EBITDA courant 6,0 28,6 en % du chiffre d'affaires 2,1 % 8,4 % Résultat Opérationnel Courant 5,2 28,2 en % du chiffre d'affaires 1,8 % 8,3 %

Réunion analystes financiers : 15 mai 2024 - 18H15 CEST

Accès

cliquez ici

Calendrier de communication financière

Assemblée générale 28 juin 2024 Résultats au 30 juin 2024 11 septembre 2024 Résultats au 30 septembre 2024 6 novembre 2024 Résultats annuels 2024 mars 2025

L’ensemble des informations financières est à la disposition des investisseurs et des actionnaires sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : jacquetmetals.com

États de synthèse du compte de résultat consolidé

Les résultats au 31 mars 2024 sont comparés aux résultats 2023 disponibles dans le rapport d'activité du 1er trimestre 2023 et dans le Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 17 avril 2024 (n° de dépôt D.24-0289).

k€ T1 2024 T1 2023 Chiffre d’affaires 558 264 691 657 Marge brute en % du chiffre d'affaires 113 589 20,3 % 172 980 25,0 % Charges opérationnelles (94 303) (96 366) Dotation nette aux amortissements (10 515) (9 914) Dotation nette aux provisions 338 1 220 Résultat des cessions d'actifs immobilisés 232 44 Autres produits et charges non courants 4 443 - Résultat opérationnel 13 784 67 964 Résultat financier (4 920) (4 990) Résultat avant impôts 8 864 62 974 Impôts sur les résultats (5 177) (16 918) Résultat net consolidé 3 687 46 056 Résultat net part du Groupe 2 737 43 769 Résultat net part du Groupe par action émise (en €) 0,12 1,90 Résultat opérationnel 13 784 67 964 Eléments non récurrents et résultat de cession (4 675) (44) Résultat Opérationnel Courant 9 109 67 920 en % du chiffre d'affaires 1,6 % 9,8 % Dotation nette aux amortissements 10 515 9 914 Dotation nette aux provisions (338) (1 220) Eléments non récurrents - - EBITDA courant 19 286 76 614 en % du chiffre d'affaires 3,5 % 11,1 %

Chiffre d'affaires

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 558 millions d’euros, inférieur de 19,3 % à celui du 1er trimestre 2023.

m€ T1 2024 T1 2023 Chiffre d'affaires 558 692 Variation 2024 vs 2023 -19,3 % Effet prix -16,6 % Effet volume -7,2 % Effet périmètre +4,5 %

Les différents effets sont calculés comme suit :

- effet volume = (Vn - Vn-1) × Pn-1 avec V = volumes et P = prix de vente moyen converti en euro au taux de change moyen ;

- effet prix = (Pn - Pn-1) × Vn ;

- effet de change est inclus dans l’effet prix. Il n’a pas d’impact significatif au 31 mars 2024 ;

- effet de périmètre / opérations de l’exercice N :

- acquisitions : l’effet périmètre correspond à la contribution (volumes et chiffre d’affaires) de l’entité acquise depuis la date d’acquisition,

- cessions : l’effet périmètre correspond à la contribution (volumes et chiffre d’affaires) en N-1 de l’entité cédée depuis la date de cession -1 an ;

- effet de périmètre / opérations de l’exercice précédent N-1 :

- acquisitions : l’effet périmètre correspond à la contribution (volumes et chiffre d’affaires) de l’entité acquise au 1er janvier N jusqu’à la date anniversaire en N de l’acquisition,

- cessions : l’effet périmètre correspond à la contribution (volumes et chiffre d’affaires) en N-1 de l’entité cédée depuis le 1er janvier N-1 jusqu’à la date de cession.

La répartition géographique du chiffre d’affaires est la suivante :

Amérique du Nord 7 %

Allemagne 36 %

Hors Europe 2 %

Autres Europe 25 %

France 10 %

Pays-Bas 7 %

Italie 6 %

Espagne 7 %

Marge brute

La marge brute s’élève à 114 millions d’euros et représente 20,3 % du chiffre d’affaires contre 173 millions d’euros au 1er trimestre 2023 (25 % du chiffre d’affaires).

m€ T1 2024 T1 2023 Chiffre d'affaires 558 692 Coût des ventes (445) (519) Dont achats consommés (450) (541) Dont dépréciation des stocks 5 23 Marge brute 114 173 en % du chiffre d’affaires 20,3 % 25,0 %

Résultat opérationnel

Les charges opérationnelles courantes* s'élèvent à 94 millions d'euros, en baisse de 2 % par rapport à celles du 1er trimestre 2023 (-6,8 % à périmètre constant).

* hors amortissements (11) m€ et provisions 0,3 m€

Les charges opérationnelles courantes se décomposent ainsi :

- charges de personnel (51 millions d’euros) ;

- autres charges (43 millions d’euros) composées notamment de transports, consommables, énergies, maintenance, honoraires et assurances.

L’EBITDA courant s’établit ainsi à 19,3 millions d’euros représentant 3,5 % du chiffre d’affaires contre 76,6 millions d’euros au 1er trimestre 2023 (11,1 % du chiffre d’affaires) ; il n’est pas retraité d’éléments non récurrents.

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève quant à lui à 9 millions d’euros (1,6 % du chiffre d’affaires).

Après enregistrement de profits sur cessions d'actifs (0,2 million d’euros) et d’acquisition provisoire (badwill de 4,4 millions d’euros), le Résultat opérationnel s'établit à 14 millions d'euros.

Résultat financier

Le résultat financier représente une charge de 4,9 millions d’euros, stable par rapport à celui du 1er trimestre 2023.

Le taux moyen de l’endettement brut au 31 mars 2024 (sur 12 mois glissants) est de 4,9 % (endettement brut moyen : 495 millions d'euros), contre 4,7 % en 2023 (endettement brut moyen 2023 : 473 millions d'euros).

m€ T1 2024 T1 2023 Coût de l'endettement net (4,2) (3,8) Autres éléments financiers (0,7) (1,2) Résultat financier (4,9) (5,0)

Résultat net

Le Résultat net part du Groupe s’établit à 2,7 millions d’euros.

Au 1er trimestre 2024, le taux d'impôt sur les sociétés ressort à 58,4 %. Corrigé de la fiscalité différée sur les retraitements comptables et les différences temporaires, le taux ressortirait à 29 %.

m€ T1 2024 T1 2023 Résultat avant impôts 8,9 63,0 Impôts sur les résultats Taux d'impôt (5,2) 58,4 % (16,9) 26,9 % Résultat net consolidé 3,7 46,1 Part des minoritaires (0,9) (2,3) Résultat net part du Groupe en % du chiffre d'affaires 2,7 0,5 % 43,8 6,3 %

Événements postérieurs à la clôture

Néant.

États de synthèse de la situation financière consolidée

Bilan

m€ 31.03.24 31.12.23 Écarts d'acquisition 70 70 Actif immobilisé net 240 224 Droits d’utilisation 90 85 Stocks nets 624 677 Clients nets 270 198 Autres actifs 120 129 Trésorerie 389 342 Total Actif 1 803 1 725 Capitaux propres 682 681 Provisions (y.c provisions pour engagements sociaux) 98 97 Fournisseurs 275 218 Dettes financières 556 553 Autres passifs 99 86 Obligations locatives 93 90 Total Passif 1 803 1 725

Besoin en fonds de roulement

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s’élève à 618 millions d’euros (28 % du chiffre d’affaires) contre 657 millions d’euros fin 2023 (28 % du chiffre d’affaires), avec des stocks en baisse de 54 millions d’euros sur le trimestre (624 millions d'euros fin mars 2024 par rapport à 677 millions d’euros fin 2023).

m€ 31.03.24 31.12.23 Variations Stocks nets 624 677 -54 Nombre de jours de vente* 172 183 Clients nets 270 198 +72 Nombre de jours de vente 47 46 Fournisseurs (275) (218) -57 Nombre de jours d'achats 57 61 BFR opérationnel net 618 657 -38 en % du chiffre d'affaires* 28,0 % 27,9 % Autres créances / dettes hors impôts et éléments financiers (45) (27) BFR hors impôts et éléments financiers 574 630 -56 Autres et variations de périmètre 14 BFR avant impôts et éléments financiers retraité des autres variations 574 644 -70 en % du chiffre d'affaires* 26,0 % 27,0 %

* 12 mois glissants (intégrant les acquisitions 2023 et COMMERCIALE FOND sur 12 mois glissants au 31 mars 2024).

Provisions pour risques et charges et engagements sociaux

Les provisions pour risques et charges et engagements sociaux s’établissent à 98 millions d’euros fin mars 2024 par rapport à 97 millions d’euros fin 2023. Elles sont composées de :

- provisions pour engagements sociaux (40 millions d’euros fin mars 2024, stables par rapport à fin 2023) qui correspondent à des engagements de retraite pour l'essentiel ;

- provisions courantes et non courantes (57 millions d’euros fin mars 2024, stables par rapport à fin 2023) principalement liées à des risques contentieux, des coûts de réorganisation, des risques de taxation rétroactive de certaines importations ou encore des engagements contractuels (remise en état de site, etc.).

Flux de trésorerie et endettement net

m€ T1 2024 T1 2023 Capacité d'autofinancement Variation du BFR 17 70 68 33 Flux de trésorerie d'exploitation 87 101 Investissements (21) (8) Cession d'actifs 1 1 Dividendes versés aux actionnaires de JACQUET METALS SA - - Intérêts versés (4) (4) Autres mouvements (20) (21) Variation de l'endettement net 43 69 Endettement net à l'ouverture 210 234 Endettement net à la clôture 167 165

Au 1er trimestre 2024, le Groupe a généré un flux de trésorerie d’exploitation positif de 87 millions.

Les investissements (hors croissance externe) ont représenté 21 millions d’euros, notamment dédiés à l’acquisition d’un site opéré par la division IMS group dans la région de Bologne en Italie.

Le poste " Autres mouvements " comprend notamment le prix de l’acquisition de COMMERCIALE FOND, le montant des rachats d’actions (1,8 million d’euros) ainsi que des loyers en application de la norme IFRS 16 - Contrats de location (5 millions d’euros).

Après financement des investissements et de l’acquisition de COMMERCIALE FOND, l’endettement net s’élève à 167 millions d’euros pour des capitaux propres de 682 millions d’euros soit un ratio d’endettement net (gearing) de 24,5 %, contre 30,9 % à fin 2023.

m€ 31.03.24 31.12.23 Dettes financières Trésorerie et équivalent de trésorerie 556,2 389,0 552,6 342,3 Dette nette 167,2 210,2 Gearing (Dette nette / Capitaux propres) 24,5 % 30,9 %

Financements

En février 2024, le Groupe a mis en place un Schuldscheindarlehen (SSD) de 72 millions d’euros (échéance 2029 in fine) en remplacement du SSD de 70 millions d’euros qui arrivait à échéance fin 2024.

Au 31 mars 2024, le Groupe dispose de 995 millions d’euros de lignes de crédits utilisées à hauteur de 56 % :

m€ Échéances Autorisés au 31.03.24 Utilisés au 31.03.24 % utilisation 2024 2025- 2026 2027- 2028 2029 et au delà Crédit syndiqué revolving 2026 160 - 0 % - - - - Schuldsheindarlehen 2024-2025 22 22 100 % 10 12 - - Schuldsheindarlehen 2026 146 146 100 % - 146 - - Schuldsheindarlehen 2029 72 72 100 % - - - 72 Prêts amortissables PPR 2031 95 95 100 % - - 26 69 Crédits amortissables 76 76 100 % 21 35 12 7 Autres lignes de crédit 147 49 33 % 35 14 - - Financements JACQUET METALS SA 718 460 64 % 66 207 38 148 Lignes de crédit opérationnelles multi-objet (lettres de crédit, etc.) 180 41 23 % 41 - - - Factoring 43 2 4 % 2 - - - Financements d’actifs (crédits amortissables, etc.) 54 54 100 % 7 23 16 8 Financements filiales 276 97 35 % 50 23 16 8 Total 995 556 56 % 116 230 54 157

En plus des financements donnés dans le tableau ci-dessus, le Groupe dispose de 88 millions d’euros de lignes de cessions de créances sans recours, utilisées à hauteur de 61 millions d’euros au 31 mars 2024.

Décomposition des dettes financières :

m€ 31.03.24 31.12.23 Dettes financières à taux fixe Dettes financières à taux variable 203,2 353,0 204,7 347,9 Dettes financières 556,2 552,6

La dette à taux variable est couverte à hauteur de 34 %, au moyen de 120 millions d’euros de contrat de couverture de taux à échéance 2024.

Les obligations associées aux financements concernent principalement les financements suivants :

Crédit syndiqué revolving 2026 Schuldscheindarlehen 2024-2025* Schuldscheindarlehen 2026 Schuldscheindarlehen 2029 Date de signature juillet 2023 décembre 2019 juillet 2021 février 2024 Date d'échéance juillet 2026 décembre 2024 pour la tranche 1 de 10 millions d’euros restants et janvier 2025 pour la tranche 2 de 12 millions d’euros restants juillet 2026 février 2029 Montant 160 millions d’euros (non utilisé au 31 mars 2024) 22 millions d’euros (entièrement utilisé) 146 millions d’euros (entièrement utilisé) 72 millions d’euros (entièrement utilisé) Amortissement n.a. in fine Garantie Néant Clause de changement de contrôle JSA doit détenir au minimum 37 % du capital social ou des droits de vote de JACQUET METALS SA Principales obligations - ratio d’endettement net sur capitaux propres (gearing) inférieur à 100 %, ou - levier inférieur à 2 ratio d’endettement net sur capitaux propres (gearing) inférieur à 100 %

* Les 12 millions d’euros de la tranche 2 ont été remboursés fin avril 2024 et les 10 millions d’euros restants de la tranche 1 seront remboursés fin juin 2024.

n.a. : Non applicable.

Au 31 mars 2024, les obligations associées aux financements sont respectées.

JACQUET METALS est un acteur majeur de la distribution de métaux spéciaux.

Le Groupe développe et exploite un portefeuille de trois marques :

JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - IMS group métaux pour la mécanique

Avec un effectif de 3 339 collaborateurs, JACQUET METALS dispose d’un réseau de 123 centres de distribution dans 27 pays en Europe, Asie et Amérique du Nord.

