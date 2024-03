Jacquet Metals figure parmi les 1ers distributeurs européens d'aciers spéciaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - aciers mécaniques (48,1% ; IMS group) : barres en acier au carbone et en acier prétraité, tubes rodés, etc. ; - produits longs en aciers inoxydables (29% ; Stappert) ; - tôles quarto inox et aciers anti-abrasion (22,9% ; Jacquet) : tôles en acier allié, tôles perforées, barres de broyeur, pièces moulées au manganèse, etc. A fin 2022, le groupe exploite un réseau de 108 centres de distribution en Europe, en Turquie, aux Etats-Unis, en Chine et en Corée. La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : France (8,9%), Allemagne (38,4%), Pays Bas (7,1%), Italie (6,5%), Espagne (6,4%), Europe (23,6%), Amérique du Nord (6,6%) et autres (2,5%).

Secteur Acier