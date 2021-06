Conformément à la délégation qui lui a été octroyée par l’Assemblée générale du 25 juin dernier, Jacquet Metals a décidé l’annulation de 438 574 actions qui incluent 119 827 actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions en vue d’annulation et 318 747 actions réaffectées à l’objectif d’annulation (ces dernières étaient auparavant conservées avec pour objectif d’être remises en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe).



À l'issue de cette annulation, le capital de Jacquet Metals est composé de 23 022 739 actions auxquelles sont attachés 32 777 612 droits de vote théoriques.



Le 25 juin dernier, en tenant compte de l'annulation des 438 574 actions, Eric Jacquet et la société JSA (qu'il contrôle) détiennent 42,08 % du capital et 59,04 % des droits de vote théoriques de la société.