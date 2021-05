JACQUET METALS : spectaculaire redressement des comptes au premier trimestre

Le résultat net part du groupe de Jacquet Metals s’établit à 16 millions d’euros au premier trimestre contre 0,2 million d’euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant a, lui, été multiplié par 4 à 28 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 6,2% contre 1,7% au premier trimestre 2020. Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 7,8% à 445 millions d’euros.



L'activité et la rentabilité du groupe ont bénéficié à la fois d'une demande positivement orientée avec des volumes distribués en hausse de +6,6 % par rapport au premier trimestre 2020 et de la hausse des prix des matières premières.



L'endettement net s'élève à 96 millions d'euros, contre 106 millions d'euros à fin 2020. Le ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) s'établit à 24 % contre 28 % fin 2020.



La trésorerie au 31 mars 2021 s'élève à 327 millions d'euros et les lignes de crédits à 732 millions d'euros (dont 309 millions non utilisées).



" Au deuxième trimestre 2021, les conditions de marché devraient être sensiblement équivalentes ", a indiqué Jacquet Metals en guise de perspectives.