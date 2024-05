Jacquet Metals : chiffre d'affaires de 558 ME (-19,3%)

Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 558 millions d'euros au 1er trimestre 2024, en baisse de 19,3 % par rapport aux ventes enregistrées un an auparavant et la marge brute représente 20,3 % du chiffre d'affaires contre 25 % au 1er trimestre 2023.



L'EBITDA courant s'établit à 19,3 millions d'euros, représentant 3,5 % du chiffre d'affaires contre 11,1 % au 1er trimestre 2023 (contre 77 ME au 1er trimestre 2023). Le Résultat Net Part du Groupe est de 2,7 millions d'euros (contre 44 ME au 1er trimestre 2023).



Le Groupe a généré 87 millions d'euros de cash-flow d'exploitation et renforcé sa structure financière avec des capitaux propres de 682 millions d'euros et un ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) de 25 % fin mars 2024 (31 % fin 2023).



