Jacquet Metals : dégradation de ses comptes au premier semestre

Le 14 septembre 2023 à 10:22 Partager

Au premier semestre 2023, Jacquet Metals a enregistré des ventes de 1,27 milliards d'euros inférieures de 14,2 % à celles du premier semestre 2022. Sa marge brute s'élève à 22,4% du chiffre d'affaires contre 27,3 % un an plus tôt. L'EBITDA courant s'établit à 100 millions d'euros, représentant 7,9% du chiffre d'affaires contre 14,1% un an auparavant. Le résultat net est de 49 millions d'euros par rapport à 126 millions d'euros fin juin 2022. Le résultat opérationnel courant s'élève quant lui à 84 millions d'euros (6,6 % du chiffre d'affaires).



Pendant la période, le distributeur d'aciers spéciaux a généré 134 millions d'euros de cash flows d'exploitation et a consolidé sa structure financière avec des capitaux propres de 690 millions d'euros et un ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) de 23% (35% fin 2022).



Pour expliquer la dégradation de ses comptes sur cette période, l'entreprise explique que ce premier semestre 2023 a été marqué par une conjoncture moins favorable que celle de l'exercice précédent.



Le fléchissement de la demande et des prix observé au début de l'année s'est intensifié depuis le second trimestre et se poursuit au troisième trimestre.



En outre, la demande est affectée par le ralentissement généralisé des activités manufacturières, notamment en Allemagne.



Cette tendance s'accompagne d'une forte pression sur les marges brutes.