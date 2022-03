Jacquet Metals : le résultat net pdg atteint 121 ME en 2021

Le groupe Jacquet Metals publie un chiffre d'affaires 2021 en hausse de 44 % par rapport à 2020, à 1 970 millions d'euros, porté par le développement du Groupe sur ses principaux marchés et le lancement de 3 nouveaux centres de distribution, en Hongrie, France et Italie.



L'EBITDA courant s'établit à 201 millions d'euros (contre 62 millions d'euros un an plus tôt), représentant 10,2 % du chiffre d'affaires (contre 4,6 % en 2020).



Dans ce contexte, le résultat net part du groupe s'établit à 121 millions d'euros, contre 11 millions d'euros en 2020.



Le groupe précise que de nouveaux sites sont en cours de déploiement, notamment en Amérique du Nord et qu'il poursuivra sa politique d'investissement et de développement.



'L'exposition du Groupe aux marchés russe, biélorusse et ukrainien est faible, tant pour les approvisionnements que pour les ventes. Il est trop tôt pour estimer les autres conséquences de ce conflit sur l'activité du Groupe', conclut Jacquet Metals.



