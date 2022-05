Jacquet Metals : résultat net part du groupe multiplié par 4

Jacquet Metals publie un chiffre d'affaires de 724 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 62.6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Par rapport au 1er trimestre 2021, les volumes distribués sont supérieurs de +8,9 % et les prix moyens de vente de +53,7 % (+14,5 % par rapport au 4e trimestre 2021), souligne le groupe.



De son côté, l'EBITDA courant ressort à 102 ME, contre 35 ME un an plus tôt, tandis que le résultat opérationnel courant est passé de 28 à 90 ME.



Dans ces conditions, le résultat net part du groupe ressort en forte progression, à 63 ME, contre 16 ME au 1er trimestre 2021.





