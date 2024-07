Jadard Technology Inc est une société chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la conception et à la vente de puces intégrées dans le domaine des terminaux mobiles intelligents. Les produits de la société comprennent principalement des circuits intégrés de pilotage d'écran de terminal mobile intelligent (DDIC), des circuits intégrés de pilotage de moteur à bobine vocale de caméra (VCM Driver IC), des circuits intégrés de charge rapide/d'alimentation (QC/PD IC) et des circuits intégrés de pilotage de puce d'étiquette d'étagère électronique (ESL Driver IC). Ses produits sont principalement utilisés dans les téléphones mobiles, les tablettes/enceintes intelligentes, les vêtements intelligents, la charge rapide/les alimentations électriques mobiles, la vente au détail intelligente, les bureaux intelligents, la médecine intelligente et d'autres domaines. L'entreprise exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.